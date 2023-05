Nacho Palau está muy decepcionado con la decisión que ha tomado el Tribunal Supremo sobre la paternidad de sus hijos. Miguel Bosé ha ganado la batalla judicial y ha convencido al juez que los cuatro hijos que tuvieron a través de la gestación subrogada cuando eran pareja no son hermanos. No hay vínculo de sangre entre los cuatro porque dos tienen el ADN del cantante y, los otros dos, del escultor. La justicia considera que haberse criado en la misma casa y tener una vinculación socioafectiva no es un motivo bastante potente para considerarlos hermanos legales. Además, en la sentencia se deja claro que tendrían que haber adoptado los hijos del otro antes si realmente querían que los cuatro fueran considerados hijos suyos.

En su perfil de Instagram, el valenciano ha cargado contra el Tribunal y lamenta que no se haya llegado al dictamen que él esperaba. Él confiaba que la justicia forzara a Miguel Bosé a reconsiderar su postura y que le impidieran separar a los cuatro niños como está haciendo hasta ahora.

Nacho Palau, indignado y triste por la decisión del juez

«Quiero compartir con vosotros este momento difícil, creo que tengo que hacerlo. Finalmente, no se ha reconocido a mis hijos por lo que son desde el momento que nacieron. Les han dicho que no es verdad aquello que viven y sienten, les han dicho que no son hermanos. Y esto es terrible. También les han dicho, en contra de lo que ellos saben perfectamente, que no tienen dos padres. Todo esto después de cinco largos años muy complicados para todos. Nada, aquí os dejo la noticia y bien… bien es verdad que no sé, tenía mucha esperanza y mucha fe en que esto se resolviera mejor y creo que para los tiempos que vivimos, se tiene que intentar dar pasos a favor. La sociedad avanza y las leyes tienen que avanzar y tienen que ponerse al día. Os envío un beso fuerte y gracias por todo», ha dicho en un video muy emotivo.

Nacho Palau, triste por la decisión del juez | Instagram

Desgraciadamente para Nacho Palau, ahora tendrá que confiar que Miguel Bosé le permita ver a los dos niños que él considera que también son hijos suyos.