Miguel Bosé gana la batalla judicial por la paternidad de sus hijos

Miguel Bosé ha ganado la batalla judicial contra Nacho Palau por la custodia de sus hijos. El exitoso cantante ha convencido al Tribunal Supremo, que ha fallado a favor suyo y ha dejado prácticamente sin opciones a su ex. Hay que recordar que el escultor valenciano lo denunció para intentar conseguir que los cuatro hijos que tuvieron durante su relación de 20 años fueran reconocidos legalmente como hermanos. Miguel Bosé continúa defendiendo que él solo es padre de los dos niños que tienen su ADN y no, así, de los otros que tienen los genes del ex.

En su momento optaron por hacer dos gestaciones subrogadas, cada una con los genes de uno de ellos, y posteriormente nunca llegaron a adoptar a los otros dos. Esto se ha convertido en un problema para Nacho y en la clave de la victoria judicial de Miguel Bosé. El juez considera que, si realmente querían que fueran hermanos, habrían adoptado a los hijos del otro cuando todavía eran pareja y que ahora no tiene sentido.

Miguel Bosé gana la batalla judicial contra Nacho Palau | Europa Press

¿Cómo justifica el juez que los cuatro hijos de Miguel Bosé y Nacho Palau no sean considerados hermanos?

Europa Press ha tenido acceso a la resolución que da la razón a Miguel Bosé: «Los menores no tienen lazos biológicos y, con independencia de las circunstancias del nacimiento de los hijos o del sexo de los progenitores, no es suficiente para establecer una filiación el mero vínculo socioafectivo de los menores entre sí y con quién fue pareja de su respectivo padre». Y añade que Nacho Palau tendría que haber insistido en la adopción de los menores antes: «El ordenamiento español establece para estas situaciones el proceso de la adopción que pudieron seguir las partes durante la convivencia y que, una vez rota la pareja, es inviable«.

Nacho Palau pide que los cuatro niños sean considerados hermanos | Instagram

Nacho Palau todavía puede recorrer otra vez, pero es probable que lo deje estar ahora que el Tribunal Supremo también ha denegado su petición. Es por eso que no podrá hacer nada y no podrá impedir que Miguel Bosé viva en México con dos de los niños a quién él considera también hijos. Los hermanos continuarán separados, aunque es cierto que últimamente el cantante había permitido que pasaran más tiempos juntos y con esto se tendrá que conformar el valenciano.