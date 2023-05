Miguel Bosé guanya la batalla judicial per la paternitat dels fills

Miguel Bosé ha guanyat la batalla judicial contra Nacho Palau per la custòdia dels fills. L’exitós cantant ha convençut el Tribunal Suprem, que ha dictaminat a favor seu i ha deixat pràcticament sense opcions al seu ex. Cal recordar que l’escultor valencià el va denunciar per intentar aconseguir que els quatre fills que van tenir durant la seva relació de 20 anys fossin reconeguts legalment com a germans. Miguel Bosé continua defensant que ell només és pare dels dos nens que tenen el seu ADN i no, així, dels altres que tenen els gens de l’ex.

En el seu moment van optar per fer dues gestacions subrogades, cadascuna amb els gens d’un d’ells, i posteriorment mai no van arribar a adoptar els altres dos. Això s’ha convertit en un problema per a Nacho i en la clau de la victòria judicial de Miguel Bosé. El jutge considera que, si realment volien que fossin germans, haurien adoptat els fills de l’altre quan encara eren parella i que ara no té sentit.

Miguel Bosé guanya la batalla judicial contra Nacho Palau | Europa Press

Com justifica el jutge que els quatre fills de Miguel Bosé i Nacho Palau no siguin considerats germans?

Europa Press ha tingut accés a la resolució que dona la raó a Miguel Bosé: “Els menors no tenen llaços biològics i, amb independència de les circumstàncies del naixement dels fills o del sexe dels progenitors, no és prou per establir una filiació el mer vincle socioafectiu dels menors entre si i amb qui va ser parella del seu respectiu pare”. I afegeix que Nacho Palau hauria d’haver insistit en l’adopció dels menors abans: “L’ordenament espanyol estableix per a aquestes situacions el procés de l’adopció que van poder seguir les parts durant la convivència i que, una vegada trencada la parella, és inviable“.

Nacho Palau demana que els quatre nens siguin considerats germans | Instagram

Nacho Palau encara pot recórrer una altra vegada, però és probable que ho deixi estar ara que el Tribunal Suprem també ha denegat la seva petició. És per això que no podrà fer-hi res i no podrà impedir que Miguel Bosé visqui a Mèxic amb dos dels nens a qui ell considera també fills. Els germans continuaran separats, encara que és cert que darrerament el cantant havia permès que passessin més temps junts i amb això s’haurà de conformar el valencià.