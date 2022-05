La participació de Nacho Palau a Supervivientes està permetent que els teleespectadors s’assabentin de les últimes novetats en el judici que l’enfronta amb Miguel Bosé per la custòdia dels quatre fills que van tenir a través de la gestació subrogada quan eren parella. Recordem que l’artista només vol quedar-se amb els bessons que tenen el seu ADN, el que l’escultor valencià no vol permetre perquè considera que tots quatre són germans encara que no comparteixin sang. L’advocat del cantant ha amenaçat Nacho, tot deixant clar que el demandaran si veuen que parla molt sobre l’ex. De moment només havia dit que amb ell s’ha sentit “desprotegit i espantat“. Ara bé, aquest dimecres ha anat encara més enllà i ha donat més detalls sobre la seva situació actual.

Miguel Bosé i Nacho Palau arriben a un primer acord per la custòdia

Després de molts anys de lluita, el valencià va aconseguir que els quatre nens es retrobessin. Així ho ha revelat per primera vegada: “Em van tocar moltes vacances amb els nens mentre treballava. Tornava a casa i tenia allà els quatre amb la meva mare sense saber què fer. A les tardes anàvem al riu i passaven temps amb els seus cosins, fèiem cada una! La p… era que no podia estar tot el temps que volia amb ell perquè he de treballar. Si he acceptat la proposta de Telecinco per venir a Supervivientes, és precisament pel tema econòmic. Necessito diners per oferir una vida millor als meus nens”.

I tornant a la retrobada, com és que Miguel Bosé va acceptar que passessin uns dies junts? “Els nens han pressionat perquè volien veure’s. Aquesta Pasqua em tocaven a mi els nens, però havia de venir aquí i Miguel em va demanar si podien anar amb ell. Hem arribat a un acord pel benestar dels nens, m’he mogut per intentar que es vegin”. Cal recordar que els dos nens de Miguel Bosé viuen amb ell a Mèxic, mentre que els altres dos estan a València amb Nacho Palau.

Miguel Bosé va publicar una foto amb els quatre nens | Instagram

Miguel Bosé té una nova il·lusió

Sabem que Nacho Palau té nova parella perquè així ho ha reconegut. Ara bé, què passa amb Miguel Bosé? La Razón s’ha posat en contacte amb un veí espanyol del cantant, un home que resideix molt a prop de la seva casa de Mèxic. La sorpresa? Que assegura que està coneixent un noi que sembla Miguel Bosé sembla “molt il·lusionat“. Deixa clar que no es tracta d’un xicot formal i que fa poc temps que es veuen, però aquest és un primer pas.

Miguel Bosé sempre és molt reservat pel que a la seva vida privada. De fet, només cal destacar que feia més de 20 anys que sortia amb Nacho Palau i mai no l’havia presentat oficialment com la seva parella fins al 2018, quan van començar els problemes legals pel tema dels fills i va veure’s obligat a emetre un comunicat sobre la seva ruptura per demanar als mitjans de comunicació que defensis la protecció dels interessos dels seus menors i també dels seus propis.

Encara queden molts detalls a polir en aquesta separació, però almenys han consentit que els nens puguin veure’s de tant en tant i recordar la vida que feien com a germans abans que els pares trenquessin de males maneres. El temps dirà si continua aquesta calma entre ells, la que podria espatllar-se en cas que Miguel Bosé s’enfadi per totes les revelacions que està fent l’ex durant el seu concurs. De ben segur que era conscient que això podia passar, ja que l’únic atractiu d’aquest fitxatge era confiar que acabés deixant anar titulars sobre la seva relació i la batalla judicial que els enfronta des de fa uns quants anys.