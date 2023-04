Nacho Palau, un altre cop solter: tots els motius de la ruptura

Nacho Palau torna a estar solter. L’exmarit de Miguel Bosé, amb qui va tenir els quatre fills pels quals s’estan barallant als jutjats, ha trencat amb la seva parella. Fins ara, l’escultor valencià sortia amb un noi anomenat Christian que l’ha ajudat molt durant la seva guerra contra el càncer. Ara que s’ha recuperat i que ha pogut superar la malaltia, emprèn uns problemes sentimentals.

Així ho assegura El Español, que hauria pogut saber que han decidit seguir camins separats. La parella s’hauria retrobat fa unes setmanes i hauria estat en aquell moment quan s’haurien adonat que estaran millor sols. Han passat per diverses crisis en els últims mesos i diuen que aquesta no és la primera vegada que trenquen. S’ha publicat que han intentat salvar la seva relació “fins al final”, però aquesta història no ha tingut final feliç.

“El desgast i el poc temps junts han estat els principals i determinants motius de la ruptura”, s’afirma. Sembla que el noi voldria viatjar molt i conèixer món, mentre que Nacho no pot tenir tanta llibertat perquè té fills i està pendent de la salut de la mare. A més a més d’aqusta incompatibilitat d’estats de vida, també s’ha dit que entre ells hi hauria hagut molts desacords i moments de “certa tensió“.

L’exmarit de Miguel Bosé torna a estar solter | Telecinco

Nacho Palau i Christian tallen per diferències irreconciliables

L’exparella de Nacho es troba en aquests moments a Bali, precisament, ciutat a la qual va acudir sense bitllet de tornada: “Ha marxat per no tornar”. No se sap si han acabat de bones, però el que sí que s’ha pogut comprovar és que el valencià ja no el segueix a Instagram.

El Christian s’havia guanyat l’estima dels fills del Nacho, els qui encara no sabrien que el pare ha tallat amb ell: “Els comentarà la situació, a poc a poc, perquè comprenguin l’allunyament”. En els darrers mesos s’havia parlat d’un possible apropament amb Miguel Bosé, una teoria d’hipotètica reconciliació que ara podria agafar encara més força.