Nacho Palau, amb moltes seqüeles després de la quimioteràpia

Nacho Palau va convertir-se en un personatge de la premsa rosa quan va iniciar una guerra judicial contra Miguel Bosé per la custòdia dels quatre fills. Poc després, Telecinco li va proposar convertir-se en concursant de Supervivientes i ell va acceptar per tal de guanyar uns diners que l’ajudessin a pagar els advocats. Ara la situació amb l’ex s’ha calmat una mica, gràcies al canvi d’actitud que ha vist en el cantant. En aquesta pau ha esdevingut clau el càncer de pulmó que han diagnosticat a l’escultor, el que ha posat en pausa totes les baralles.

Aquesta setmana, Nacho Palau ha concedit una entrevista a Diez Minutos en la que aplaudeix haver acabat la quimioteràpia. Està pendent dels resultats d’unes proves, però de moment sembla que els pronòstics són bons i està molt content. Això no impedeix, però, que estigui patint seqüeles físiques greus. Com es troba després d’un tractament tan dur com aquest?

Nacho Palau reapareix enmig de la quimioteràpia | Instagram

Nacho Palau confessa que la quimioteràpia i radioteràpia li han causat efectes secundaris

“La quimioteràpia i radioteràpia m’han deixat fet pols. Durant el tractament sembla que tot anava bé, a l’hospital semblava que estava bastant contents per com ho estic vivint. El meu dia a dia ara és tranquil, sempre centrat en casa i cuidant els nens. Va arribar un dia, però, en què vaig esclatar i em vaig enfonsar. El malestar físic era molt gran i va fer que no pogués més. Vaig pensar que m’era tot igual, simplement vaig sentir que no podria tirar endavant“, ha explicat.

El pitjor, explica, era el malestar que sentia: “Tenia debilitat, calfreds, tot el cos molt calent, dolor d’articulacions, pèrdua de memòria i fatiga. A més a més, vaig perdre la veu… Havia de parlar entre xiuxiuejos i em cansava molt. Veure que no podia expressar els meus sentiments va deixar-me encara més deprimit. Vaig perdre les forces i estic dèbil. Ara vull recuperar-me i que marxin tots els efectes secundaris, tornar a ser el Nacho amb il·lusió i força per poder estar bé i gaudir dels fills al 100%”.