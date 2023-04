Nacho Palau, otra vez soltero: todos los motivos de la ruptura

Nacho Palau vuelve a estar soltero. El exmarido de Miguel Bosé, con quién tuvo los cuatro hijos por los que se están peleando en los juzgados, ha roto con su pareja. Hasta ahora, el escultor valenciano salía con un chico llamado Christian que le ha ayudado mucho durante su guerra contra el cáncer. Ahora que se ha recuperado y que ha podido superar la enfermedad, emprende unos problemas sentimentales.

Así lo asegura El Español , que habría podido saber que han decidido seguir caminos separados. La pareja se habría reencontrado hace unas semanas y habría sido en aquel momento cuando se habrían dado cuenta de que estarán mejor solos. Han pasado por varias crisis en los últimos meses y dicen que esta no es la primera vez que rompen. Se ha publicado que han intentado salvar su relación «hasta el final», pero esta historia no ha tenido final feliz.

«El desgaste y el poco tiempos juntos han sido los principales y determinantes motivos de la ruptura», se afirma. Parece que el chico querría viajar mucho y conocer mundo, mientras que Nacho no puede tener tanta libertad porque tiene hijos y está pendiente de la salud de la madre. Además de aqusta incompatibilidad de estados de vida, también se ha dicho que entre ellos habría habido muchos desacuerdos y momentos de «cierta tensión«.

El exmarido de Miguel Bosé vuelve a estar soltero | Telecinco

Nacho Palau y Christian cortan por diferencias irreconciliables

La expareja de Nacho se encuentra en estos momentos en Bali, precisamente, ciudad a la que acudió sin billete de vuelta: «Se ha marchado por no volver». No se sabe si han acabado de buenas, pero lo que sí que se ha podido comprobar es que el valenciano ya no lo sigue en Instagram.

Christian se había ganado el aprecio de los hijos de Nacho, quienes todavía no sabrían que el padre ha cortado con él: «Los comentará la situación poco a poco para que comprendan el alejamiento». En los últimos meses, se había hablado de un posible acercamiento con Miguel Bosé, una teoría de hipotética reconciliación que ahora podría coger todavía más fuerza.