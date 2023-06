L’ex de Miguel Bosé el deixa verd: “Maniàtic, obsessiu i dictatorial”

Nacho Palau ha concedit una entrevista bomba després de perdre el judici contra Miguel Bosé. L’ex del cantant volia que el jutge considerés germans els quatre nens que van tenir quan eren parella, dos amb l’ADN de Bosé i els altres dos, amb el de Palau. No ha estat així, ja que la justícia considera que hauria d’haver mogut fils abans per adoptar-los a tots abans de la separació. Molt dolgut, considera que no és just que tot acabi aquí: “Fa mal que no reconeguin una família… Estic decebut i trist”, reconeix.

En la seva reaparició pública, que fa de la mà de la revista Lecturas, carrega contra l’egoisme de l’exitós artista en unes declaracions impactants: “Tothom ha sentit Miguel dir que tenia quatre fills, hi ha un munt de proves. Que la justícia em reconegui que hi ha hagut un projecte de família i que legalment no ho facin possible, em sembla incongruent. Els nens s’estimen com a germans que són, som papa Nacho i papa Miguel“.

Nacho Palau carrega contra el cantant en unes declaracions inesperades

No li agrada que el cantant vulgui deslliurar-se dels dos nens que no tenen la seva sang, ja que durant els anys que van conviure els va tractar com si fossin fills seus: “Miguel va tornar-se maniàtic, obsessiu i dictatorial“, etziba amb contundència el seu ex. No el deixa en bon lloc, una imatge que quadra amb el cantant que va mostrar-se durant el coronavirus amb uns vídeos conspiranoics que van fer parlar moltíssim.

Els darrers mesos per a l’escultor valencià han estat “molt intensos”, tal com reconeix ell mateix. I és que a la batalla judicial cal sumar la ruptura sentimental amb la seva nova parella, el càncer de pulmó contra el qual ha hagut de lluitar i que la mare fos diagnosticada amb la mateixa malaltia.

Semblava que la situació amb Miguel Bosé havia millorat, ja que s’havien tornat a veure i deien que tenien bon rotllo perquè era el millor per als nens. La decisió judicial podria haver-ho canviat tot, la que podria haver donat ales al valencià per treure a la llum tot el que sap sobre l’home amb qui va sortir durant més de 20 anys.