El ex de Miguel Bosé lo deja verde: «Maniático, obsesivo y dictatorial»

Nacho Palau ha concedido una entrevista bomba después de perder el juicio contra Miguel Bosé. El ex del cantante quería que el juez considerara hermanos a los cuatro niños que tuvieron cuando eran pareja, dos con el ADN de Bosé y los otros dos, con el de Palau. No ha sido así, ya que la justicia considera que tendría que haber movido hilos antes para adoptarlos a todos antes de la separación. Muy dolido, considera que no es justo que todo acabe aquí: «Hace daño que no reconozcan a una familia… Estoy decepcionado y triste», reconoce.

En su reaparición pública, que hace de la mano de la revista Lecturas , carga contra el egoísmo del exitoso artista en unas declaraciones impactantes: «Todo el mundo ha oído a Miguel decir que tenía cuatro hijos, hay un montón de pruebas. Que la justicia me reconozca que ha habido un proyecto de familia y que legalmente no lo hagan posible, me parece incongruente. Los niños se quieren como hermanos que son, somos papa Nacho y papa Miguel«.

Nacho Palau carga contra el cantante en unas declaraciones inesperadas

No le gusta que el cantante quiera liberarse de los dos niños que no tienen su sangre, ya que durante los años que convivieron los trató como si fueran hijos suyos: «Miguel se volvió maniático, obsesivo y dictatorial«, espeta con contundencia su ex. No lo deja en buen lugar, una imagen que cuadra con el cantante que se mostró durante el coronavirus con unos videos conspiranoicos que hicieron hablar muchísimo.

Nacho Palau pierde el juicio por la custodia de los hijos | Telecinco

Los últimos meses para el escultor valenciano han sido «muy intensos», tal como reconoce él mismo. Y es que a la batalla judicial hay que sumar la ruptura sentimental con su nueva pareja, el cáncer de pulmón contra el que ha tenido que luchar y que la madre fuera diagnosticada con la misma enfermedad.