La Moncloa aprovecha la propuesta de referéndum de los comunes para volver a desestimarlo

Este jueves por la tarde, la jefa de lista de los comunes en Barcelona dejó claro durante la presentación de su candidatura por las elecciones del 23 de julio que un referéndum para decidir el futuro de Cataluña sería uno de los puntos de su programa electoral. Hoy, pero, Sumar, que hace de paraguas de la candidatura, ha desautorizado de pleno los comunes y ha dicho que dentro de su programa electoral no aparecerá ninguna defensa de un referéndum de autodeterminación. En este sentido, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha querido añadir cucharada y también ha aprovechado para desestimar un posible referéndum en Cataluña de cara al 23-J: «No estamos dispuestos a volver al pasado», afirma Sánchez con contundencia.

La ministra española ha querido recordar este viernes por la mañana «la experiencia de la confrontación» que se vivió en su momento y considera que el mejor es «mirar al futuro» sin pensar en el que ya ha pasado. De hecho, Sánchez considera que no es positivo por Cataluña «volver el 2015 o 2017 y los momentos en los cuales se estaba discutiendo esta cuestión», y alienta a los catalanes a «hacer balance» de qué era la situación aquellos años y qué es la situación actual. En este sentido, Sánchez valora que la situación actual es más positiva para el conjunto de los catalanes.

La ministra de Transportes también ha querido recalcar esta mañana durante una visita en Sant Feliu de Llobregat que desde la Moncloa no están cerrados a dialogar con Cataluña por habla sobre su futuro. Sánchez, pero, coloca el umbral en un punto firme: la Constitución española. Asegura que están dispuestos a «hablar y negociar, pero siempre dentro del marco de la Constitución», es decir, que la solución que se plantee no puede ser en ningún momento «acordar un referéndum de autodeterminación».

La vicepresidenta segunda del gobierno español y candidata de Sumar, Yolanda Díaz | ACN (Ministerio de Trabajo)

Yolanda Díaz carga contra los comunes

En cuanto que ayer la número 1 por Barcelona de los comunes, Aina Vidal, aseguró la defensa de un referéndum por Cataluña como uno de los ejes de su programa electoral, Yolanda Díaz ha resaltado que el único programa válido es el de Sumar y que, en este programa, no se incluye en ningún momento un referéndum de autodeterminación por Cataluña. Esto no quiere decir, pero, Sumar no esté abierto a hablar sobre Cataluña. Fuentes de la plataforma que lidera Yolanda Díaz han explicado en Europa Press que solo están dispuestos a hablar de una consulta que sirva para ratificar los acuerdos que surjan de la tabla de diálogo entre Cataluña y España.

Para rebajar el tono de las discrepancias entre En común Podemos y la dirección de la plataforma, han querido poner el foco en la naturalidad de las declaraciones de Vidal ayer por la tarde, puesto que «defienden el que siempre han defendido por Cataluña”. Aun así, pero, Sumar se mantiene firme y solo aceptarán trabajar alrededor de una consulta, no un referéndum.