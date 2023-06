Mor el mític pianista de TV3 Lucky Guri als 73 anys

El mític pianista de TV3 Joaquim Guri, més conegut com a Lucky Guri, ha mort aquest divendres als 73 anys, segons ha informat la cadena pública. Guri és un dels pianistes catalans més destacats, sobretot en el món del jazz, i es va donar a conèixer al gran públic gràcies a les seves aparicions en diversos programes de TV3 als anys 90. També va formar part de diverses bandes, com New Jazz Trio i Lucky Guri Trio, i va acompanyar un gran nombre de solistes a la històrica Cova del Drac de Barcelona i de la Nova Cançó com Guillermina Motta, Maria del Mar Bonet o Núria Feliu.

Guri va néixer a Calella el 1950 i des de ben petit va començar a tocar el piano, segons explica TV3. Fins i tot va compondre una versió de l’Ave Maria a dues veus quan tenia només tres anys. L’any 2004 va patir un ictus que li va deixar algunes seqüeles. La més important: havia oblidat com tocar el piano. Amb 54 anys, el conegut pianista va haver d’aprendre a tocar de nou. “No sabia ni com em deia, ni per a què servien les tecles blanques i les negres”, explicava el 2016 en una entrevista que li van fer en homenatge pels 50 anys de carrera musical.

Els dos anys següents, Guri va haver d’aprendre a parlar i va treballar molt per recuperar la seva habilitat al piano. Després de l’ictus va marxar de Barcelona i es va traslladar a Palamós (Baix Empordà), on alguns afortunats encara el podien sentir tocar a L’Onada. “Jo quan m’ho passo bé és quan toco el piano”, explicava el músic. Sempre a punt per enlluernar el públic, va saber portar la seva passió pel jazz al gran públic. “A mi em salva la música i el sentit de l’humor”, deia. Guri va entrar per primera vegada a TV3 amb Joaquim Maria Puyal i es va fer un lloc a molts dels grans programes de la cadena dels anys noranta, com Tres pics i repicó d’Antoni Bassas i els programes de Mari Pau Huguet o d’Andreu Buenafuente.