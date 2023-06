Sumar tanca la porta al referèndum que proposen els comuns

Sumar ha desautoritzat els comuns i ha assegurat que al seu programa electoral no hi apareixerà cap defensa d’un referèndum d’autodeterminació. Fonts de la plataforma que lidera Yolanda Díaz han explicat a Europa Press que només estan disposats a parlar d’una consulta que serveixi per ratificar els acords que sorgeixin de la taula de diàleg entre Catalunya i Espanya. D’aquesta manera, Sumar ha sortit al pas de l’anunci de la número 1 per Barcelona d’En Comú Podem, Aina Vidal, que en un acte aquest dijous a Sabadell va garantir que, “com sempre”, la proposta de referèndum estaria present al seu programa electoral.

Amb tot, des de Sumar han intentat rebaixar la gravetat de les discrepàncies entre la direcció de la plataforma i els comuns assegurant que a En Comú Podem “defensen el que sempre han defensat per Catalunya”, però que al programa electoral només apareixerà la consulta. Conscients que el PSOE no té cap incentiu ni voluntat de pactar un referèndum, els de Yolanda Díaz es remeten al que puguin negociar la Generalitat i la Moncloa per “ratificar un acord entre Catalunya i la resta d’Espanya”.

Fotografia de grup dels membres de la llista de Sumar-En Comú Podem al 23-J / ACN

La postura de la direcció de Sumar és similar a la que va expressar el ministre d’Universitat, Joan Subirats, a començament d’any en la qual va tancar files amb el govern de coalició i que la “lògica implícita” del pacte el portava a defensar la proposta de diàleg i consulta que abanderen els socialistes. En canvi, pel que fa al partit, Unides Podem ha defensat el “dret a decidir” de Catalunya, però sempre han manifestat que, en cas de fer-se un referèndum, farien campanya pel No a la independència.

Els comuns recuperen el referèndum

Els comuns han decidit recuperar la promesa de treballar per aconseguir un referèndum a Catalunya com un dels seus eixos de campanya per al 23-J. “En aquesta qüestió estem allà on hem estat sempre. Catalunya ha de poder, per descomptat, votar el seu futur”, havia dit Aina Vial poques hores abans que Sumar sortís a rebaixar les expectatives d’En Comú Podem. El conflicte català generar molta incomoditat a la plataforma de Yolanda Díaz. Conscients que el seu electorat no té la mateixa opinió sobre la qüestió, han intentat mantenir un doble discurs –similar al que tenien abans els socialistes– per defensar una cosa a Catalunya i aigualir-la a Espanya, tal com ha passat amb el referèndum.