La CUP posa “preu” per investir Pedro Sánchez: data i pregunta pel referèndum

La CUP ja ha decidit quin serà el “preu” que haurà de pagar Pedro Sánchez si necessita els vots dels anticapitalistes per ser investit president: fixar la data i la pregunta d’un referèndum d’independència. Fonts dels anticapitalistes han explicat a l’Agència Catalana de Notícies (ACN) que és l’única condició que els podria fer votar Sánchez davant l’amenaça d’un govern de coalició entre el PP i Vox. Les mateixes fonts asseguren que és una proposta que fan extensiva a Junts i a ERC després que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, instés els tres partits a pactar de manera conjunta les condicions per investir Sánchez.

Els anticapitalistes volen arrossegar els dos grans partits cap a una postura més bel·ligerant amb l’estat després que l’estratègia de diàleg dels republicans hagi fracassat i l’opció de confrontació sense concrecions de Junts no tingui recorregut. “S’ha de posar damunt la taula aquesta condició i deixar-se estar de taules de diàleg”, expliquen des de la CUP. L’esquerra independentista insisteix que cal “garantir un referèndum d’autodeterminació a Catalunya” i reclamen a la resta de formacions sobiranistes que siguin “valentes” i facin una “posició de força” a Madrid.

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez / ACN

Obligar Sánchez a triar entre extrema dreta o autodeterminació

La formació entén que, en el cas que el PSOE necessiti els vots de l’independentisme per conservar la Moncloa, s’ha de posar els socialistes en un compromís. “Són ells que hauran de triar entre un govern amb l’extrema dreta o el dret a l’autodeterminació”, afegeixen. Amb tot, els anticapitalistes són conscients que ni Sánchez ni el PSOE es mouran de la seva negativa a acordar un referèndum d’autodeterminació. En les últimes setmanes s’ha començat a parlar d’un possible pacte entre PP i PSOE, auspiciat per Brussel·les, per evitar que l’extrema dreta de Vox entri al govern espanyol en el cas que els populars siguin la primera força i tinguin majoria absoluta sumant els vots de Vox.

Aragonès ha proposat aquest dimarts a Junts, ERC i la CUP que s’asseguin a negociar el “preu” que volen exigir a Pedro Sánchez per investir-lo president. El president pressiona els tres partits perquè trobin un “mínim compartit” per anar junts al Congrés després del 23-J i no regalar-li la investidura. Els republicans ja havien mostrat la seva predisposició a explorar un consens amb Junts i la CUP. “Aquesta vegada ha de ser més alt i consensuat”, havia dit Rufián. Per la seva banda, Junts no ha tornat a fer cap proposta d’unitat des de la llista electoral conjunta i de moment sembla més centrada a mobilitzar el votant independentista per intentar superar ERC a les eleccions del 23-J.