Aragonès alerta d’una operació Barcelona a la Generalitat “si surten els números”

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha assegurat que no té “cap dubte” que l’operació que ha portat Jaume Collboni a l’alcaldia de Barcelona es repetirà al Parlament “si surten els números”. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Aragonès ha recordat que els partits contraris a la independència de Catalunya sempre s’han posat d’acord per barrar-los el pas. “No tinc cap dubte que si tenen l’oportunitat i els números surten, ho faran”, ha denunciat.

Aragonès ha reclamat als partits independentistes que demostrin la mateixa capacitat d’entesa i treballin per arribar a aquest “mínim compartit” que els permeti defensar Catalunya després de les eleccions estatals del 23-J. “És clau que ens tornem a posar d’acord, sense imposicions i sent conscients que hi ha una diversitat de mirades”. El president de la Generalitat veu possible, però “difícil”, que ERC, Junts i la CUP refacin els ponts trencats en els últims anys.

El Parlament, Barcelona i Girona, motius d’esperança

Malgrat els constants retrets creuats i els pactes amb el PSC a molts ajuntaments, consells comarcals i diputacions, Aragonès creu que encara hi ha motius per l’esperança. La investidura d’Anna Erra com a nova presidenta del Parlament, el pacte fallit entre Xavier Trias i Ernest Maragall a Barcelona i el govern tripartit a Girona demostren que ERC, Junts i la CUP encara són capaços d’aïllar-se del soroll extern i arribar a acords importants.

Gemma Geis, Lluc Salellas i Quim Ayats seran les cares visibles del nou govern de Girona / ACN

Pel que fa al 23-J, el president de la Generalitat ha fet seva la proposta de Gabriel Rufián i ha demanat als partits independentistes que s’asseguin a negociar un “preu” comú per investir Pedro Sánchez en cas que el líder socialista necessiti els seus vots. “No només es tracta d’impedir un govern PP i Vox”, ha remarcat. Aragonès ha proposat el dret a decidir, la fi de la repressió, la protecció del català i la transferència de recursos econòmics i competències com a punts bàsics d’aquesta exigència comuna. “Cal passar de la dinàmica de competència a una de cooperació”, ha insistit.

L’operació Collboni, basada en contradiccions

Aragonès ha tornat a criticar l’operació Collboni, un acord “contra natura” que està basat en “contradiccions”. El president retreu als comuns que justifiquin la seva decisió per facilitar un govern progressista a Barcelona quan hi ha “més diferències entre Colau i Collboni que entre Collboni i Trias”. També ha afirmat que la inclusió del PP en la suma “projecta una ombra de pacte d’estat” per barrar el pas a l’independentisme. “Barcelona és molt important i els poders l’estat ho tenen més clar que l’independentisme i els polítics catalans”, ha dit.