Tripartit independentista a Girona: Guanyem, Junts i ERC tanquen un acord de govern

Pacte independentista a l’Ajuntament de Girona, que després de diversos dies de converses a contrarellotge estarà en mans del candidat de Guanyem, Lluc Salellas. Segons ha avançat el Nació Digital i ha confirmat El Món, Guanyem, Junts i ERC han arribat a un acord per formar un govern tripartit. Les tres formacions, que sumen 17 dels 27 regidors, podran formar un govern fort i estable que desbanca la socialista Sílvia Paneque, guanyadora de les eleccions. Gemma Geis, cap de llista de Junts, serà la vicealcaldessa.

L’acord es farà oficial aquest migdia en una roda de premsa conjunta, segons han explicat a aquest diari fonts de les negociacions. Guanyem, Junts i ERC es van reunir per primera vegada aquest dijous per tancar un acord de govern. Fins llavors, no estava molt clar el paper que jugarien els republicans, que amb només tres regidors van quedar molt lluny de Guanyem (8) i Junts (6). Tot i la pressió del PSC perquè deixessin governar Sílvia Paneque, els tres partits han aconseguit segellar un pacte que permetrà a l’independentisme mantenir un dels seus grans feus.

Els equips negociadors de la CUP, Junts i ERC de Girona en una reunió / ACN/Cedida

Una gran victòria de la CUP

L’arribada de Salellas a l’alcaldia serà un gran impuls per al projecte polític de la CUP, que a Girona es presenta a les eleccions amb un moviment més ampli, que recull més sensibilitats polítiques i socials. La bona feina dels últims quatre anys, juntament amb l’abstenció creixent de part de l’independentisme, els ha permès millorar amb escreix els seus resultats fins i tot perdent vots.

El 2019, Junts va guanyar les eleccions amb claredat amb nou regidors i 13.435 vots (30,96%), mentre que Guanyem i el PSC van empatar amb sis regidors i uns 8.000 vots cadascun. ERC va quedar despenjada amb quatre i poc més de 6.000 vots. Enguany, gràcies a la baixa participació, el PSC ha aconseguit vuit regidors amb només 8.644 vots, els mateixos que Guanyem, que es va quedar amb 7.988 vots. Junts ha perdut la meitat dels seus votants i s’ha quedat amb només sis regidors, mentre que els republicans s’han hagut de conformar amb tres regidors.

Un respir per a l’independentisme

El pacte tripartit a Girona suposa un respir per a l’independentisme, que en els últims dies ha tornat a donar mostres de la seva divisió perenne. ERC i Junts s’han acusat mútuament de preferir pactar amb el PSC arreu del territori abans d’entendre’s amb una altra formació independentista. La CUP també ha entrat en el joc i ha acordat alcaldies amb els socialistes en algunes localitats catalanes.

La pròxima prova de foc serà a Barcelona, on Xavier Trias i Ernest Maragall ultimen un pacte per governar plegats a la capital catalana. Amb tot, la situació de l’independentisme barceloní és més precària que a Girona, ja que no tenen majoria per investir Trias. El PSC pressionar els comuns i el PP perquè li regalin els vots necessaris per a la investidura i així evitar que a Barfelona governi “el partit de Puigdemont”. Aquest dissabte, el desenllaç.