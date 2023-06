Primera reunió a tres bandes per fer un tripartit independentista a Girona

Aquest dijous ha tingut lloc la primera reunió a tres bandes entre Guanyem, Junts i ERC per configurar un tripartit independentista que lideri l’Ajuntament de Girona. Si bé és cert que les tres formacions ja havien estat en contacte entre elles tots aquests dies posteriors a les eleccions del 28 de maig, encara no s’havien reunit totes tres alhora per arribar a un acord. En un comunicat conjunt de les tres forces polítiques asseguren que estan treballant per arribar a un pacte “ampli, de progrés i sobiranista” que els doni la majoria al Consistori gironí.

Aquest acord preveu que el candidat cupaire a Girona, Lluc Salellas, sigui investit alcalde aquest dissabte, data límit per determinar qui durà la vara d’alcalde els propers quatre anys. Seguint en aquesta línia, l’acord també preveu que la candidata de Junts, Gemma Geis, ocupi la posició de vicealcaldessa en el nou mandat. En aquest mateix comunicat, els tres partits independentistes asseguren que l’acord està força avançat tot i que no definit del tot, ja que encara els queden alguns punts per tancar abans de consensuar oficialment el tripartit.

Aquesta reunió arriba després que Salellas afirmes fermament aquest passat dimarts que les tres formacions caminaven en la mateixa direcció per determinar el futur de Girona. Una afirmació que Junts i ERC van desmentir ràpidament, tot i que en cap moment van negar haver segut a la taula bilateralment amb les altres formacions per parlar d’un possible pacte. Ara, però, les tornes s’han revertit i sí que s’ha fet un pas més per definir el futur de la capital del gironès.

El candidat de Guanyem per a les eleccions municipals a Girona, Lluc Salellas, i l’exalcaldessa de la ciutat, Anna Pagans, al mig / Guanyem

Definir els “serrells”

En un comunicat emès per l’equip de negociació de Guanyem, els cupaires afirmaven que ja havien elaborat un document amb una seixantena de punts sobre el futur de la ciutat i que només els faltava definir els “serrells” de l’acord. Tenint en compte que el pacte convertiria Salellas en el futur alcalde gironí, l’alcaldable cupaire es mostra satisfet de què es pugui donar un pacte construït entre tres forces sobiranistes diferents de la ciutat, un pacte que ell considera que neix a partir dels “grans consensos” de Girona.