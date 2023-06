Nicola Pedrazzoli té ofertes per 8TV però assegura que no vol vendre-la

L’empresari italià Nicola Pedrazzoli, responsable d’Emissions Digitals de Catalunya (EDC), ha rebut algunes ofertes per comprar-li el control de la companyia que actualment gestiona la televisió privada catalana 8TV. Ara bé, tot i que les ofertes s’han posat sobre la taula, Pedrazzoli es manté ferm en la línia de no vendre l’empresa, segons informa l’ACN. Aquestes ofertes complementen la situació actual en la qual es troba la companyia actualment, després que fa dues setmanes l’empresa entrés en preconcurs de creditors.

En aquell moment, el CEO de la companyia va marcar la data límit de finals de juliol per determinar si es venien o no 8TV. Un futur que, ara com ara, segueix sent incert. A principis de juny, quan l’empresa va iniciar el preconcurs de creditors, Pedrazzoli va assegurar a través del seu compte de Twitter que ell era l’únic coneixedor dels “veritables motius” pels quals l’empresa es trobava en aquesta situació. Ara bé, es va mostrar molt segur de què els canvis de programació que ha presentat la cadena últimament no tenien res a veure amb el preconcurs.

En el seu moment, Pedrazzoli va confirmar amb un tuit en el moment que es va fer públic el preconcurs de creditors que la cadena no havia assolit els objectius d’audiència plantejats en el moment en el qual va comprar els drets. L’italià va adquirir la gestió del múltiplex del Grup Godó el passat mes de març amb l’objectiu de fer incrementar l’audiència fins al 4%, però el cert és que s’ha quedat en l’1%. Tot i que els resultats no són els esperats en un bon inici, Pedrazzoli continua apostant per la cadena, motiu pel qual no vol vendre l’empresa. De fet, segons fonts de l’empresa que recull el diari la intenció és assolir un pacte que permeti la supervivència del canal.

El negocio de la 📺 necesita una descomunal paciencia, un sólido equipo directivo, los mejores profesionales de la comunicación, ideas claras, confianza total, una extremada valentía, máxima concentración, ilusión a muerte, hambre infinita y lo más importante 👇 — nicolapedrazzoli (@pedrazzolinic) April 13, 2023

Dificultats el primer any

En una altra publicació al seu compte de Twitter, Pedrazzoli ha volgut fer referència al negoci de la televisió en general i defensa que és molt complicat mantenir a flor d’aigua una televisió durant els primers anys i que tots els seus inversors continuïn dins el vaixell: “No hi ha gaire inversors que aguantin les pèrdues que generen les televisions durant els primers set anys, la mitjana abans d’aconseguir beneficis”. Tot i les dificultats dels primers anys, Pedrazzoli defensa que “un cop arriben són extremadament superiors que en altres negocis”.