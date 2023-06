Begut i amb una destral: així va entrar un home a un tren de Rodalies

La policia local de Sant Pol de Mar i els Mossos d’Esquadra han col·laborat per detenir un home que va entrar ahir, dimecres 14, a dins d’un tren de Rodalies completament begut i armat amb una destral. L’home va pujar a un dels trens de l’R1 a Mataró, en direcció a Calella, i va començar a passejar-se pels vagons donant cops al mobiliari del tren amb la destral i intimidant a la resta de passatgers que feien ús del servei de transport.

En rebre l’avís, els diversos cossos policials es van coordinar per interceptar el tren a l’altura de Sant Pol de Mar. Quan el tren va arribar a aquesta estació es va trobar un bloqueig dels Mossos i les locals de Sant Pol i el municipi veí, Canet. Allà van poder accedir a l’interior del tren per escorcollar-lo i localitzar l’home. Quan el van trobar van poder comprovar que es trobava en estat ebri, però no duia la destral. S’havia desfet d’ella en una paperera del mateix vagó. Els agents el van detenir sense cap inconvenient, ja que l’home, de 34 anys, no va oposar resistència en cap moment, i entre avui i demà passarà a disposició judicial.

Imatge d’arxiu d’una detenció dels Mossos / CME

Punt final a l’atrinxerament de les Llosses

Ahir a la tarda els Mossos van posar el punt final a l’atrinxerament de les Llosses. L’home es va tancar a l’interior del propietari d’una masia d’aquest municipi del Ripollès després de disparar-lo amb una arma de caça diverses vegades. Durant l’operació per a detenir-lo, un agent del grup d’intervenció també va resultar ferit d’un tret que li va propiciar l’home atrinxerat. Tant la víctima com l’agent van ser traslladats a l’hospital més proper per rebre atenció.

Tot i que encara no s’han aclarit del tot el motiu dels fets, els primers indicis apunten que el detingut i la víctima haurien discutit a primera hora del matí per un tema relacionat amb la casa en la qual vivia d’ocupa des de feia anys, ja que el propietari l’havia avisat que el desnonaria ben aviat.