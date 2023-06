Fabiola Martínez ha estat a primera línia mediàtica des que es confirmés la ruptura amb Bertín Osborne, una notícia bomba i inesperada que va generar una gran allau de titulars. Ara, l’empresària torna a acaparar la portada d’una revista del cor. En aquesta ocasió, ho fa en treure a la llum una relació amorosa antiga molt tòxica i també perillosa. Tant, que assegura que l’ex va intentar matar-la.

L’objectiu no és fer-se la víctima sinó tot el contrari, mostrar-se com una dona forta que ha superat moltes situacions tempestuoses: “Soc la mare dels fills de Bertín Osborne i això ens unirà sempre, sé que m’he fet coneguda gràcies a ser la seva dona. Ara bé, vull que la gent em conegui com soc. Amb Bertín, l’ombra de la infidelitat sempre estava allà i encara hi ha persones que em diuen que hem de tornar perquè fèiem molt bona parella. Mare meva! Crec que va ser la millor decisió perquè estem bé. El que no hauria d’haver dit mai és que no ha estat enamorat perquè, llavors, li diem als nostres fills que no són producte de l’amor? Allà va perdre el cap”.

Fabiola Martínez ha tingut relacions amoroses molt tempestuoses

La seva vida amorosa ha estat plena de moments complicats i parelles horribles: “La de Bertín ha estat la meva relació més llarga. Vaig tenir una parella que tenia problemes amb l’alcohol i les drogues. Una vegada em va agafar del coll i em va dir que em mataria, em va amenaçar de matar-me. Dos mesos després de trencar amb ell, vaig saber que va acabar a la presó per abusar d’una de les seves filles”, diu a Lecturas.

Fabiola Martínez se sincera sobre una història personal | Lecturas

Aquest ha estat, certament, un autèntic infern del qual afortunadament va poder sortir-ne. Una veneçolana d’orígens humils que ha sabut fer-se a si mateixa i que ara triomfa amb diversos negocis i la faceta de personatge del cor.