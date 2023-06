Pablo Motos i El Hormiguero han quedat en evidència en l’entrevista a Javier Cámara, un actor que no s’ha tallat a l’hora de treure a la llum una veritat incòmoda del programa. Des de l’inici de la conversa es feia evident que té confiança amb el presentador, un bon rotllo que ha aprofitat per tirar-se a la piscina i deixar anar unes quantes clatellades en directe. Gràcies al protagonista de Rapa, la ficció de Movistar+ que anava a promocionar, hem pogut saber quant cobren els convidats a l’exitós espai de les formigues. La resposta ha deixat tothom amb la boca oberta.

El primer que ha fet Javier Cámara ha estat revelar una conversa que havien tingut en privat amb Pablo Motos abans del començament de l’emissió: “M’has dit que he vingut moltes vegades al programa i que esperàveu que us donés joc. Doncs ja saps com soc”. Davant d’això, Pablo Motos li retreia, aparentment entre bromes, que l’havia vist “fluix” en la seva última visita. I què ha respost Javier Cámara? “Per al que pagueu…“. Pam.

Com funciona el contracte entre El Hormiguero i els famosos que hi participen?

D’aquesta manera tan directa, ja deixava caure que la retribució que s’enduen els famosos que visiten el plató de Pablo Motos no és gaire alta. Ara bé, no s’ha quedat content amb això i ha volgut deixar clar que no és que paguin poc, sinó que no paguen absolutament res. El que pocs s’esperaven era que les formigues confirmessin aquesta informació: “Aquí té raó, Pablo. Jo sí que cobro i ell no. De fet, nosaltres no cobrem si Javier cobra”.

Javier Cámara deixa en evidència El Hormiguero | Antena 3

Aquí el programa quedava molt malament i el seu presentador va adonar-se’n de seguida, així que va intentar salvar-ho una mica (sense gaire èxit): “Aquí el que fem és un intercanvi”, deia, tot referint-se que no els paguen perquè consideren que els estan fent el favor de donar-los un bon aparador per presentar els seus projectes i promocionar-se de manera gratuïta. El Hormiguero té convidats i, per tant, pot cridar l’atenció dels teleespectadors i fer bona audiència; mentre que els famosos en qüestió guanyen repercussió davant dels milers de persones que miren el programa cada nit. Una fórmula que de moment els funciona, d’això no hi ha dubte, si s’analitzen les bones audiències.