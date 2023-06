Fabiola Martínez ha estado en primera línea mediática desde que se confirmara la ruptura con Bertín Osborne, una noticia bomba e inesperada que generó una gran avalancha de titulares. Ahora, la empresaria vuelve a acaparar la portada de una revista del corazón. En esta ocasión, lo hace al sacar a la luz una relación amorosa antigua muy tóxica y también peligrosa. Tanto, que asegura que su ex intentó matarla.

El objetivo no es hacerse la víctima sino todo lo contrario, mostrarse como una mujer fuerte que ha superado muchas situaciones tormentosas: «Soy la madre de los hijos de Bertín Osborne y esto nos unirá siempre, sé que me he hecho conocida gracias a ser su mujer. Ahora bien, quiero que la gente me conozca como soy. Con Bertín, la sombra de la infidelidad siempre estaba allí y todavía hay personas que me dicen que tenemos que volver porque hacíamos muy buena pareja. ¡Madre mía! Creo que fue la mejor decisión porque estamos bien. Lo que no tendría que haber dicho nunca es que no ha estado enamorado porque, entonces, ¿le decimos a nuestros hijos que no son producto del amor? Allí se le fue la pinza».

Fabiola Martínez ha tenido relaciones amorosas muy tormentosas

Su vida amorosa ha estado llena de momentos complicados y parejas horribles: «La de Bertín ha sido mi relación más larga. Tuve una pareja que tenía problemas con el alcohol y las drogas. Una vez me cogió del cuello y me dijo que me mataría, me amenazó de matarme. Dos meses después de romper con él, supe que acabó en la prisión por abusar de una de sus hijas», dice a Lecturas .

Fabiola Martínez se sincera sobre una historia personal | Lecturas

Este ha sido, ciertamente, un auténtico infierno del que afortunadamente pudo salir. Una venezolana de orígenes humildes que ha sabido hacerse a sí misma y que ahora triunfa con varios negocios y la faceta de personaje del corazón.