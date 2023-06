Meritxell Budó tornarà a ser alcaldessa de la Garriga gràcies al PSC

L’exconsellera de la Presidència durant el mandat de Quim Torra, Meritxell Budó, tornarà a ser l’alcaldessa de la Garriga a partir d’aquest dissabte, dia que serà oficialment elegida per ocupar el càrrec. Budó, però, no va aconseguir la majoria absoluta a les passades eleccions municipals, motiu pel qual ha necessitat el suport dels socialistes per aconseguir governar. Així doncs, ha estat el PSC qui ha fet que Budó (Junts) sigui la futura alcaldessa.

El nou govern local comptarà amb 8 regidors de Junts i 2 del PSC, aconseguint d’aquesta manera la suma de 10 dels 17 regidors del ple. El gran perdedor d’aquests comicis en aquesta població és Esquerra Republicana, que passa de tenir 6 regidors a l’Ajuntament a només 2. Aritmèticament, el pacte entre ERC i Junts era viable, però els del partit de Turull i Borràs han preferit decantar-se per una coalició amb els socialistes.

L’exconsellera no és la primera vegada que ostenta aquest càrrec a la Garriga. Budó va ser l’alcaldessa d’aquest municipi del Vallès Oriental per primera vegada l’any 2007. Un mandat, però, que va veure la seva fi més d’hora del que s’esperava, ja que la van sotmetre a una moció de censura el 2008 i la van apartar de l’alcaldia. Tot i que la seva primera aventura al capdavant de la Garriga no va sortir bé, Budó es va tornar a presentar i va convertir-se en l’alcaldessa des del 2011 fins al 2019, moment en el qual va passar a formar part de l’equip de Govern de l’expresident, Quim Torra.

L’exportaveu del Govern, Meritxell Budó, durant el ple del Parlament

La relació independentista es refreda

De la mateixa manera que Junts ha preferit pactar amb el PSC per investir Meritxell Budó com a alcaldessa de la Garriga, els republicans han triat els socialistes com a socis de govern a les diputacions de Tarragona i Lleida. Una decisió que no ha tingut una bona rebuda entre les files de Junts, ja que els retreuen no haver volgut refer la unitat independentista, un dels propòsits que es van fer tots dos partits després de la davallada de les forces independentistes el passat 28 de maig.