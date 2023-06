Victoria Federica parla bé d’Iñaki Urdangarin i desafia la Zarzuela

Victoria Federica no és amiga dels periodistes i així ho ha demostrat en diverses ocasions, sobretot amb unes maneres impertinents i molt mala llet. És per això que la reportera d’Europa Press s’ha sorprès tant quan l’ha vist més xerraire que mai en una petita entrevista en ple carrer. Li volia preguntar sobre la nova feina de Froilán, que tindrà un paper important en l’organització de la Cimera del Clima de finals d’any. Ella ha assegurat no saber res sobre el tema, però ha reconegut que està contenta en veure que el seu germà està centrat en la feina: “No sé què farà, la veritat, però estic molt feliç per ell“.

La sorpresa d’aquestes declaracions ha arribat quan ha donat informació sobre la festa d’aniversari de la seva cosina, Irene Urdangarin. La noia fa 18 anys i la festa coincideix, més o menys, amb la graduació del Batxillerat. És per això que han volgut organitzar una festa familiar en la qual es retrobaran Cristina, Iñaki i els reis emèrits Joan Carles i Sofia. Victoria Federica també hi anirà, pel que ha dit, i deixa clar que no té problema en coincidir amb l’antic tiet. No se sap si ha tornat a veure l’exduc de Palma des que sortís de presó, però almenys públicament no ho havia fet.

Victoria Federica i Irene Urdangarin coincidiran en el seu aniversari | Europa Press

Victoria Federica fa cas omís a la petició de no parlar amb la premsa

“No sé qui vindrà i qui no. Si ve el meu avi, estaré encantadíssima”. Li han preguntat què li sembla coincidir amb el seu antic tiet, Iñaki Urdangarin, i ella no s’ha tallat ni un pèl: “Doncs si ve, em semblarà igual de bé“. Aquesta resposta no agradarà gens a la Zarzuela, ja que Felip i Letícia han intentat de totes les maneres que la família es distanciés d’ell i, a més a més, que Victoria deixés de parlar amb la premsa. La noia no fa ni cas, això queda clar.

Iñaki Urdangarin es reunirà amb la família a Ginebra | Europa Press

També és veritat que, des d’un principi, Victoria Federica demanava que deixessin de perseguir-la i fer-li preguntes visiblement aclaparada: “De debò, és que no m’agrada això”. L’estirada d’orelles de la Casa Reial se l’endurà igualment, tenint en compte que ha parlat bé de l’ovella negra de la família i que ha tornat a donar informació als periodistes.