Victoria Federica habla bien de Iñaki Urdangarin y desafía a la Zarzuela

Victoria Federica no es amiga de los periodistas y así lo ha demostrado en varias ocasiones, sobre todo con unas maneras impertinentes y muy mala leche. Es por eso que la reportera de Europa Press se ha sorprendido tanto cuando le ha visto más charlatana que nunca en una pequeña entrevista en plena calle. Le quería preguntar sobro el nuevo trabajo de Froilán, que tendrá un papel importante en la organización de la Cumbre del Clima de finales de año. Ella ha asegurado no saber nada sobre el tema, pero ha reconocido que está contenta al ver que su hermano está centrado en el trabajo: «No sé qué hará, la verdad, pero estoy muy feliz por él«.

La sorpresa de estas declaraciones ha llegado cuando ha dado información sobre la fiesta de cumpleaños de su prima, Irene Urdangarin. La chica cumple 18 años y la fiesta coincide, más o menos, con la graduación del Bachillerato. Es por eso que han querido organizar una fiesta familiar en la que se reencontrarán Cristina, Iñaki y los reyes eméritos Juan Carlos y Sofía. Victoria Federica también irá, por lo que ha dicho, y deja claro que no tiene problema al coincidir con el antiguo tío. No se sabe si ha vuelto a ver al exduque de Palma desde que saliera de prisión, pero al menos públicamente no lo había hecho.

Victoria Federica anirà a la festa d’aniversari d’Irene Urdangarin | Europa Press

Victoria Federica hace caso omiso a la petición de no hablar con la prensa

«No sé quién vendrá y quien no. Si viene mi abuelo, estaré encantadíssima». Le han preguntado qué le parece coincidir con su antiguo tiet, Iñaki Urdangarin, y ella no se ha cortado ni un pelo: «Pues si viene, me parecerá igual de bien«. Esta respuesta no gustará nada en la Zarzuela, puesto que Felipe y Letizia han intentado de todas las maneras que la familia se distanciara de él y, además, que Victoria dejara de hablar con la prensa. La chica no hace ni caso, esto queda claro.

Iñaki Urdangarin se reunirá con la familia en Ginebra | Europa Press

También es verdad que, desde un principio, Victoria Federica pedía que dejaran de perseguirla y hacerle preguntas visiblemente atabalada: «De verdad, es que no me gusta esto». El tirón de orejas de la Casa Real se lo llevará igualmente, teniendo en cuenta que ha hablado bien de la oveja negra de la familia y que ha vuelto a dar información a los periodistas.