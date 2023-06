Alba Vergés no recollirà l’acta a Igualada després del fracàs d’ERC el 28-M

La vicepresidenta del Parlament, Alba Vergés, no recollirà l’acta de regidora a l’Ajuntament d’Igualada després de la desfeta electoral dels republicans a les municipals del 28-M. Vergés, que va ser nomenada cap de llista a la capital de l’Anoia després d’una polèmica decisió de l’executiva nacional, deixarà al número dos i rival a les primàries, Enric Conill, la complicada tasca de recompondre el partit.

A les passades eleccions, ERC va perdre gairebé la meitat dels vots i va passar de cinc a tres regidors, un resultat molt dolent tenint en compte que els republicans aspiraven a posar fi al regnat de l’actual alcalde, Marc Castells. El dirigent de Junts es va quedar a un pas de la majoria absoluta. ERC Igualada ha fet molt autocrítica pels mals resultats obtinguts el 28-M i ha anunciat un “període de reflexió” per intentar corregir la situació.

El candidat de Junts per Igualada, Marc Castells, celebrant la victòria Data de publicació: diumenge 28 de maig del 2023, 23:38 Localització: Igualada Autor: Mar Martí

ERC Igualada fa autocrítica pels mals resultats del 28-M

Des d’ERC Igualada consideren que, “com a tot el país, els resultats d’Esquerra a la ciutat no han estat els desitjats i davant d’això cal obrir un període de reflexió i anàlisi per tal de corregir la tendència negativa”, asseguren els republicans en un comunicat. “Alba Vergés no prendrà l’acta de regidora, ja que considera que no ha aconseguit l’objectiu que es va marcar com a candidata a l’alcaldia”. Vergés aspirava a “millorar els resultats” del 2019 per poder explorar una majoria alternativa de govern.

“Hem treballat molt per poder augmentar els suports i malauradament no ha estat així”, ha explicat la vicepresidenta del Parlament. “Per tant, davant el no assoliment d’aquests objectius, amb tota la humilitat crec que el més coherent per part meva és acceptar-ho i no agafar l’acta de regidora”. Vergés ha assegurat que té “absoluta confiança” en Enric Conill i que el considera la persona “més idònia” per encapçalar la nova etapa d’ERC Igualada.