Alba Vergés no recogerá el acta en Igualada después del fracaso de ERC el 28-M

La vicepresidenta del Parlamento, Alba Vergés, no recogerá el acta de regidora en el Ayuntamiento de Igualada después de la derrota electoral de los republicanos en las municipales del 28-M. Vergés, que fue nombrada cabeza de lista en la capital de la Anoia después de una polémica decisión de la ejecutiva nacional, dejará al número dos y rival en las primarias, Enric Conill, la complicada tarea de recomponer el partido.

En las pasadas elecciones, ERC perdió casi la mitad de los votos y pasó de cinco a tres regidores, un resultado muy malo teniendo en cuenta que los republicanos aspiraban a poner fin al reinado del actual alcalde, Marc Castells. El dirigente de Junts se quedó a un regidor de la mayoría absoluta. ERC Igualada ha hecho una gran autocrítica por los malos resultados obtenidos el 28-M y ha anunciado un “periodo de reflexión” para intentar corregir la situación.

El candidato de Juntos por Igualada, Marc Castells, celebrando la victoria Fecha de publicación: domingo 28 de mayo del 2023, 23:38 Localización: Igualada Autor: Mar Martí

ERC Igualada hace autocrítica por los malos resultados del 28-M

Desde ERC Igualada consideran que, “como en todo el país, los resultados de Esquerra en la ciudad no han sido los deseados y ante esto hay que abrir un periodo de reflexión y análisis para corregir la tendencia negativa”, aseguran los republicanos en un comunicado. “Alba Vergés no recogerá el acta de regidora, puesto que considera que no ha conseguido el objetivo que se marcó como candidata a la alcaldía”. Vergés aspiraba a “mejorar los resultados” de 2019 para poder explorar una mayoría alternativa de gobierno.

“Hemos trabajado mucho para poder aumentar los apoyos y desgraciadamente no ha sido así”, ha explicado la vicepresidenta del Parlamento. “Por lo tanto, ante el no logro de estos objetivos, con toda la humildad, creo que el más coherente por mi parte es aceptarlo y no recoger el acta de regidora”. Vergés ha asegurado que tiene “absoluta confianza” en Enric Conill y que lo considera la persona “más idónea” para encabezar la nueva etapa de ERC Igualada.