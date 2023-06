El pacte de les diputacions acaba amb la gesticulació per la unitat independentista

La tensió entre Junts i ERC anava augmentant les darreres dues setmanes arran dels pactes dels dos partits amb el PSC en diferents ajuntaments, però els acords de les diputacions de Tarragona i Lleida entre republicans i socialistes han acabat de fer saltar pels aires la possibilitat del retorn de la unitat independentista després dels mals resultats de les eleccions municipals del 28 de maig, en què ERC va ser especialment castigada, amb una pèrdua de més de 300.000 vots en un escenari d’alta abstenció. Ha sigut aquest dimecres, per tant, al ple del Parlament, on s’ha evidenciat que les reunions, crides i declaracions per refer la unitat estratègica de l’independentisme no va passar de la retòrica i en pocs dies han quedat esborrats fins i tot els gestos.

Pere Aragonès, President de la Generalitat de Catalunya, Parlament de Catalunya. 14.06.2023 / Mireia Comas

Un intent de refer la unitat de forma retòrica

L’endemà de les eleccions municipals, després del fracàs independentista, Junts i ERC van fer la mateixa reflexió: cal refer la unitat. Va començar la gesticulació de tots els partits sobiranistes. Primer, amb el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, oferint a ERC i la CUP una llista electoral unitària per a les eleccions espanyoles del 23 de juliol, alhora que s’iniciava un procés de primàries dins de Junts. Després hi va haver la compareixença del president de la Generalitat, Pere Aragonès, que va proposar un “front sobiranista” per frenar l’extrema dreta a les eleccions espanyoles. I, en tercer lloc, Junqueras va posar sobre la taula tota una sèrie d’accions programàtiques bo i descartant la llista unitària.

Aragonès es va acabar reunint amb Junts i la CUP i tots dos grups parlamentaris van sortir escèptics de les trobades, malgrat que esperaven seguir parlant per intentar acostar posicions. Tots es van instar a prioritzar pactes independentistes en ajuntaments, diputacions, i van refermar que es mantindria una presidència del Parlament liderada per Junts. De fet, els republicans van acabar investint Anna Erra com un primer pas del retorn a la unitat. Però no n’hi ha hagut cap més.

Una tensió ‘in crescendo’ pels pactes en ajuntaments

Tot plegat va durar pocs dies. Els primers retrets entre ERC i Junts van arribar per un pacte a l’Ajuntament de Roses per desbancar els republicans. “Cada poble és un món“, repetia el diputat de Junts Joan Canadell al seu compte de Twitter, en referència als pactes en cada municipi. Aquests retrets han anat incrementant-se fins a l’explosió final: el pacte d’ERC i socialistes a les diputacions de Tarragona i Lleida, malgrat que els republicans negociaven i els junters havien negociat en el marc d’una reunió a Ginebra el passat 2 de juny. Hi van participar la secretària general d’ERC, Marta Rovira, exiliada a Ginebra i la part de la plana major de Junts: el secretari general, Jordi Turull, el secretari de Política Municipal, David Saldoni, i el president del grup parlamentari, Albert Batet.

Tot plegat s’ha traslladat a la sessió de control al Govern d’aquest dimecres al matí, en la qual Junts i ERC han seguit evidenciant les discrepàncies entre ells. Albert Batet ha convidat els republicans a repensar-se els pactes de la diputació i ha tornat a posar el dit a la llaga en el fet que són únicament 33 diputats i que ha hagut de canviar de Govern fins a tres cops. Fins i tot, el cap de files de Junts al Parlament ha insinuat una petició de convocatòria d’eleccions: “Faci una profunda reflexió sobre si val la pena aguantar aquesta agonia. La coherència té premi a les urnes”. Aragonès ha intentat evitar la confrontació, però li ha recordat a Batet el pacte dels junters amb el PSC a la Diputació de Barcelona fa quatre anys i en diversos ajuntaments les darreres setmanes.

Salvador Illa, en una imatge del debat de Política General/Parlament

Els pactes a les diputacions que ho han fet esclatar tot

El pacte d’ERC amb el PSC a les diputacions de Tarragona i Lleida inclouen la presidència dels republicans en els dos organismes supramunicipals i amb la presència dels socialistes. A més, a la Diputació de Lleida ha calgut afegir-hi la diputada provincial del PDeCAT i, a canvi, es podria fer el mateix pacte a Mollerussa perquè el seu alcalde, Marc Solsona, segueixi liderant la capital del Pla d’Urgell.

El pacte es va donar a conèixer aquest dimarts entre retrets dels dos principals partits independentistes. De fet, tots dos han intentat imposar el seu relat. Els junters asseguren que van traslladar el dimecres 7 de juny una proposta a ERC per garantir governs independentistes a les Diputacions de Lleida i Tarragona. “Aquesta proposta va ser formalitzada la setmana passada després de la reunió a Ginebra entre representants dels dos partits en què es van valorar el resultat de les eleccions i els escenaris de pacte”, asseguraven en un comunicat. Segons els de Turull, la proposta es basava a pactar el govern i tornar-se les presidències durant dos anys.

De fet, les presidències havien de ser creuades. “Quan Junts presidís una de les diputacions durant dos anys, ERC presidiria l’altra. I viceversa”, explicaven en un comunicat. Així mateix, també denuncien que els republicans han anat posposant la resposta. Segons ha pogut saber El Món, quan van començar a saltar alarmes sobre la problemàtica amb els republicans, Turull va contactar amb Rovira, qui li va dir que no s’encarregava de les negociacions, sinó que qui ho feia era el Lluís Salvadó, en el cas de Lleida.

La situació es complica encara més amb tensió interna a Junts. Fonts de Junts al Camp de Tarragona asseguren que s’havia arribat a un acord amb els socialistes que es basava en la presidència dels junters liderada per al diputat al Parlament i alcalde a les Borges del Camp, Quim Calatayud. El repartiment dels diputats provincials de Tarragona havia quedat amb els 9 diputats republicans i l’empat a 8 entre junters i socialistes. Segons fonts pròximes a la negociació, el fet que l’acord i la decisió final passés a Turull i Saldoni ho va alentir tot, ja que el secretari general del partit va prioritzar un pacte amb els republicans, mentre que territorialment hi havia un preacord amb el PSC. D’aquesta situació, n’ha quedat malestar a les files territorials de Junts a Ponent i a la demarcació de Tarragona per com ha portat les negociacions el secretari general del partit.

Per la seva banda els republicans acusen els junters d’apropiar-se de la proposta d’alternança de les presidències de les diputacions. Segons el comunicat dels republicans, a Tarragona ERC proposava la presidència per a Esquerra Republicana, com a força guanyadora, i a Lleida a la inversa. “Aquesta proposta va rebre la negativa de Junts, com una segona proposta llançada per Esquerra Republicana per alternar dos anys i dos anys les presidències de Lleida i Tarragona”, expliquen els republicans, que acusen Junts d’apropiar-se d’aquesta proposta sabent que l’havien rebutjat.