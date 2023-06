Ferran Bel deixa la política i no serà el candidat del PDeCAT el 23-J

Ferran Bel deixa la política un mes abans de les eleccions del pròxim 23 de juliol i, per tant, no serà el candidat del PDeCAT a les estatals. Així ho ha anunciat avui el, fins ara, portaveu del partit convergent al Congrés dels Diputats i assegura que no ha estat una decisió impulsiva, sinó que l’ha meditat durant mesos. Tot i marxar a les portes d’unes noves eleccions, Bel deixa el partit satisfet amb la funció que ha desenvolupat tots aquests anys al partit.

“Marxo després d’una legislatura on ens hem sentit molt útils, on l’aritmètica ens ha permès incorporar les nostres propostes a moltes iniciatives, amb milers d’esmenes”, afirma orgullós. Bel es va veure obligat a assumir el càrrec després que Junts i el PDeCAT se separessin al Congrés el passat 2020, dividint-se la representació amb quatre diputats per Junts i quatre pel partit convergent. Tot i que Bel no serà el candidat al 23-J, des del PDeCAT encaren amb energia renovada aquestes eleccions: “Està clar que l’espai polític que a Catalunya ha representat durant molts anys el PDeCAT com a hereu de CDC i CiU ha tornat”, afirma.

Bel també ha criticat la divisió entre forces sobiranistes davant l’auge imponent de Vox i el PP al conjunt d’Espanya. Considera que la “divisió que s’ha vist durant la campanya de les municipals” no és positiva per fer front al creixement d’aquestes dues forces polítiques.

Paraigua de CiU per al 23-J

El PDeCAT està decidit a ressuscitar l’esperit de Convergència i ja va anunciar la setmana passada que es presentarà a les eleccions estatals del 23 de juliol sota el paraigua de la marca Espai CiU. Segons ha comunicat el partit, el Consell Nacional ha validat amb majoria absoluta la decisió de concórrer a les eleccions del 23-J i va animar a la resta de partits de l’òrbita convergent a sumar-se al projecte per encarar els comicis.