Alejandro Sanz travessa una mala època personal i no ho vol ocultar als seus fans. Són molts anys de carrera, ja, i és per això que ha fet l’exercici de sincerar-se i explicar què sent i què pensa públicament. L’exitós artista va deixar tothom bocabadat quan va dir, sense cap vergonya, que se sentia “trist i cansat”, que s’havia adonat que no sempre has de ser “una brisa de mar o un foc artificial en una nit d’estiu” i que, a vegades, no volia “ni tan sols estar“.

No ha suspès la gira en la qual es troba immers, però sí que ha reconegut que està cansat: “He patit un brot fort i estic treballant en això. Amb l’ajuda correcta i una mica de compassió en els xous, el tirarem endavant. A més a més, crec que quedar-me tancat a casa no és bona idea”.

Que hagi patit una ruptura sentimental recentment podria tenir-hi a veure, encara que ell ha dit que són coses diferents. El passat dia 7 va escriure en les seves xarxes socials un missatge que va preocupar: “Trenca’m… però trenca’m sencer. No en deixis trossets, que després els he de recollir”. El que semblava una indirecta, ara ha tingut una segona part. Justament una setmana després, ha tornat a compartir un missatge similar a Twitter: “Jo tornaré a ajuntar els meus trossos, just al davant d’aquells que em van trencar“.

Yo volveré a juntar mis pedazos, justo en frente de quienes me rompieron. — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) June 13, 2023

Alejandro Sanz preocupa amb missatges angoixants | Instagram

Alejandro Sanz té els fans preocupats pels missatges que publica a les xarxes

El cantant ha volgut sincerar-se amb els fans diverses vegades, ja que considera que és bo que sàpiguen com està i per què: “Meditar és aquesta veu que ens parla des de dins, que ens crida i empeny a creure en nosaltres mateixos i, sobretot, a entendre que la vida comença cada dia i que la viurem en cada concert fins a esprémer l’última emoció”.

El cantant no travessa un bon moment | Instagram

De moment continua actuant i, de ben segur, que cada actuació suposa una bona dosi d’autoestima i força per a un artista que sembla que no ho està passant gaire bé.