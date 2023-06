Alejandro Sanz atraviesa una mala época personal y no se lo quiere ocultar a sus fans. Son muchos años de carrera, ya, y es por eso que ha hecho el ejercicio de sincerarse y explicar qué siente y qué piensa públicamente. El exitoso artista dejó a todo el mundo boquiabierto cuando dijo, sin ninguna vergüenza, que se sentía «triste y cansado», que se había dado cuenta de que no siempre tienes que ser «una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano» y que, a veces, no quería «ni siquiera estar«.

No ha suspendido la gira en la que se encuentra inmerso, pero sí que ha reconocido que está cansado: «He sufrido un brote fuerte y estoy trabajando en esto. Con la ayuda correcta y un poco de compasión en los shows, lo sacaremos adelante. Además, creo que quedarme cerrado en casa no es buena idea».

Que haya sufrido una ruptura sentimental recientemente podría tener que ver, aunque él ha dicho que son cosas diferentes. El pasado día 7 escribió en sus redes sociales un mensaje que preocupó: «Rómpeme… pero rómpeme entero. No dejes trocitos, que después los tengo que recoger». Lo que parecía una indirecta, ahora ha tenido una segunda parte. Justamente una semana después, ha vuelto a compartir un mensaje similar en Twitter: «Yo volveré a juntar mis pedazos, justo delante en frente de quienes me rompieron«.

Yo volveré a juntar mis pedazos, justo en frente de quienes me rompieron. — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) June 13, 2023

Alejandro Sanz preocupa con mensajes angustiosos | Instagram

Alejandro Sanz tiene a los fans preocupados por los mensajes que publica en las redes

El cantante ha querido sincerarse con sus fans diversas veces, puesto que considera que es bueno que sepan cómo está y por qué: «Meditar es esta voz que nos habla desde dentro, que nos grita y empuja a creer en nosotros mismos y, sobre todo, a entender que la vida empieza cada día y que la viviremos en cada concierto hasta exprimir la última emoción».

El cantante no atraviesa un buen momento | Instagram

De momento continúa actuando y, de buen seguro, que cada actuación supone una buena dosis de autoestima y fuerza para un artista que parece que no lo está pasando muy bien.