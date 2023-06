El PDeCAT anirà al 23-J sota el paraigua de la marca Espai CiU

El PDeCAT està decidit a ressuscitar l’esperit de Convergència i ha anunciat que es presentarà a les eleccions estatals del 23 de juliol sota el paraigua de la marca Espai CiU. Segons ha comunicat el partit, el Consell Nacional ha validat amb majoria absoluta la decisió de concórrer a les eleccions del 23-J i ha animat a la resta de partits de l’òrbita convergent a sumar-se al projecte. L’anunci és la culminació de les converses que el partit ha mantingut amb les formacions i dirigents polítics que s’han distanciat de Junts i volen una alternativa de seny al Congrés.

“És una proposta clara i desacomplexada que apel·la a totes les forces polítiques que reivindiquen el llegat de CiU i a aquelles persones que diuen sentir-se orfes de representació política que defensi Catalunya, el pragmatisme i la política útil”, ha dit el secretari general de la formació, Genís Boadella. El mateix Boadella, juntament amb l’alcalde de Gallifa, Mateu Comalrena de Sobregrau, i la líder del Partit Nacionalista de Catalunya (PNC), Marta Pascal, van ser els encarregats de registrar la nova marca en un nou intent de reagrupar l’espai convergent sota una única formació.

Cartell del PDeCAT que recupera l’esperit de CiU / PDeCAT

El PDeCAT s’erigeix en el baluard de l’autogovern i el seny

“Les eleccions generals es converteixen en una oportunitat clau per visualitzar la necessitat d’aflorar un espai polític compromès tant amb la defensa de l’autogovern, com en la defensa dels drets i llibertats personals i nacionals”, ha explicat Boadella. Un cop fet el pas, el PDeCAT iniciarà a contrarellotge la confecció de les llistes electorals, que s’hauran de tancar en els pròxims dies perquè el Consell Nacional del partit les pugui validar el pròxim 18 de juny. Després s’enviarà la proposta a la Direcció Nacional i llavors es votaran els “caps de llista de demarcació i el conjunt de les llistes per separat”.

L’aposta del Consell Nacional per recuperar la marca CiU té com a “objectiu clar d’aprofundir en la reconstrucció i visualització d’un projecte polític de clara voluntat negociadora, basat en el rigor, el seny i la política útil”. La formació aposta per continuar “donant una resposta satisfactòria per defensar els interessos lingüístics, culturals, socials i econòmics de Catalunya en el sí de les lleis que s’aproven a les Corts Generals, les que més afecten el teixit econòmic i social de Catalunya”.