Marc Solsona busca la quarta majoria absoluta a Mollerussa, tot i el trencament de l’espai convergent

L’alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, busca la quarta majoria absoluta consecutiva, malgrat el trencament de l’espai convergent. El secretari general adjunt del PDeCAT va optar per no sumar-se al partit Impulsem Lleida, creat per un conjunt d’alcaldes i regidors de Ponent del seu partit, que ha acabat pactant amb Junts per Catalunya. Per això, Solsona ha triat presentar la seva pròpia llista sota el paraigua d’Ara Pacte Local i amb la marca Mollerussa Primer, que compta amb moltes cares joves i independents. Tot i això, la tendència respecte al 2011 és a la baixa. Mentre que fa 12 anys Solsona va obtenir 10 regidors i el 2015 va pujar a 11, en les últimes eleccions municipals, l’any 2019, va baixar a 9.

La majoria absoluta està en aquests 9 regidors que l’alcalde de la capital del Pla d’Urgell va assolir fa quatre anys i que ara busca incrementar. L’alcaldable d’ERC i diputat al Parlament, Engelbert Montalbà, vol evitar-ho després d’aconseguir 5 regidors ara quatre anys, tot i que ara un competidor que li ha sorgit i que li podria fer restar vots és la CUP. Així mateix, el PSC, l’únic partit que ha aconseguit destronar l’espai convergent de l’alcaldia, el 2007, repeteix alcaldable amb Joel Bastons. El PP, amb un regidor, repeteix amb Joan Simeón. I Junts presenta llista pròpia: a Mollerussa no van amb Impulsem, que és un moviment lligat al PDeCat i en aquest cas el candidat del PDeCat seria Marc Solsona. Enmig d’aquest embolic, l’exdiaca i professor de religió a La Salle Raül Aguilar és el candidat de Junts.

Mollerussa 6/4/2023 / Mireia Comas

Marc Solsona, cap a una altra majoria absoluta

L’alcaldable de Mollerussa Primer, que és com ha batejat Marc Solsona la seva candidatura, busca seguir sent alcalde de l’única capital de comarca que conserva el PDeCAT, després que la majoria d’alcaldes convergents hagin fet el pas cap a Junts per Catalunya. El Pla d’Urgell històricament ha sigut tradicionalment un feu convergent. La seva creació l’any 1988 es fa en un context de govern de Jordi Pujol i amb la votació per unanimitat de tot el Parlament de Catalunya. De fet, la reivindicació de la comarca va començar als anys 40, després que es configurés la distribució comarcal de la República l’any 1936 i aquesta zona, coneguda com el Mascançà, es quedés sense comarca pròpia. En les últimes eleccions, la coalició Junts-PDeCAT ja va ser la llista més votada a la comarca, i hi va obtenir 8 alcaldies, una més que ERC.

Marc Solsona, en declaracions a El Món, assegura que els darrers quatre anys han sigut “ben complicats” per la situació generada per la Covid-19. Ara, s’hi afegeix el context de sequera. “Vam haver de reconduir les prioritats. Quan la gent torna al carrer s’accentua l’incivisme, hi ha més brutícia”, explica l’alcalde de Mollerussa. Així mateix, assegura que han recuperat el servei de jardineria i, ara, estan iniciant un concurs de nou contracte de neteja viària. Solsona opta per incrementar els efectius de la Policia Local, malgrat estar per sota dels índexs delinqüencials de Lleida i Catalunya. “Tenim més de 90 càmeres arreu del municipi”, afirma.

El carrer de Mollerussa on un home ha estat apunyalat / ACN

Una de les seves promeses electorals és la de la figura de regidor de barri. Cada regidor del consistori seria responsable d’uns 10 carrers i el ciutadà el tindria com a referència. “Cada regidor exposarà les prioritats de cada zona. Cal segmentar per ser més eficaç. És com fer que tots els ciutadans puguin participar de la via pública”, afirma. Pel que fa a la brutícia, Solsona exposa que Mollerussa té un “problema amb el rebuig“, tot i estar per sobre de la mitjana de la recollida selectiva de Catalunya. “Hem demanat subvencions a la Generalitat per implementar els contenidors intel·ligents“, assegura, i proposa que la zona que menys recicli pagui més impostos: “Es tracta de premiar la gent que ho fa bé”.

Solsona explica també que hi ha un pla de mobilitat que pivota sobre els 12 quilòmetres de carril bici dividit en 17 trams. “L’objectiu és abaixar les emissions”, diu l’alcalde de la capital del Pla d’Urgell. Solsona també planteja la necessitat de construir un pas soterrat per a vehicles en el pas de davant de Consell Comarcal. També treu pit d’haver tirat endavant nous aparcaments amb un total de més de 160 places i proposa 600.000 euros per a un pla d’asfalt i voreres.

A més, Solsona també ha impulsat la creació d’una via orbital per unir Miralcamp, Mollerussa i Fondarella, amb l’objectiu de treure cotxes i camions de la Nacional II i estalviar-se fins a 45 tones d’emissions. També treu pit que, enguany, s’acabi el nou centre d’atenció primària i que s’hagi aprovat el projecte de la nova àrea policial Pla d’Urgell-les Garrigues. Alhora, proposa la creació de la figura de regidor d’habitatge, un nou protocol contra les ocupacions i la finalització de 160 habitatges.

Solsona també opta per convertir Cal Duch en un centre de creació artística, on es pugui fer co-working juvenil i que hi hagi espais per a grups de música. També exposa les obres de la façana del bar de L’Amistat i assegura que el consistori té “menys endeutament que mai”. “Si l’Ajuntament el 2012 estava en un 129,25% de deute, enguany, està al 61,65%“, explica Marc Solsona, tot i reconèixer que els últims tres anys han tancat el pressuposten negatiu pels “encariments energètics i la pandèmia”.

ERC busca trencar la fortalesa de l’alcalde

Esquerra Republicana busca trencar la fortalesa de l’espai convergent que perdura a Mollerussa amb Solsona. Per això, tornen a tenir com a cap de llista Engelbert Montalà, que és diputat al Parlament i es mostra crític amb l’actual Ajuntament. “Hi ha una percepció d’una Mollerussa deixada. Hi ha un problema de liquiditat i fa que l’Ajuntament no pugui invertir”, assegura el republicà, que contradiu l’alcalde exposant una “mala gestió econòmica”. “Érem la segona ciutat de la demarcació i ara en som la quarta”, diu el cap de l’oposició. Montalà proposa convertir Mollerussa en la capital de la Formació Professional, tenint en compte que hi van 3.000 alumnes a fer aquests estudis. “Fins i tot, ve gent de l’Empordà a fer hípica”, explica el diputat d’ERC, qui treu pit de la gestió del seu partit a la Diputació de Lleida assegurant que s’hi inverteix molt en FP.

També opta per dotar d’infraestructures grans empreses com Puleva o Argal. “Aquestes empreses han de quedar totalment arrelades i han de poder desplaçar els seus productes als ports”, exposa Montalà. D’altra banda, es mostra crític per la “manca de transport públic” i proposa connectar els centres educatius amb transport. “Si formem part de l’equip de govern farem transport públic urbà per connectar Mollerussa amb Miralcamp, Golmés, Palau i Fondarella“, diu l’alcaldable d’ERC. Pel que fa al reciclatge, aposta pel porta a porta per “incrementar el percentatge de residus”.

Junts busca ser la sorpresa

Junts per Catalunya a Mollerussa busca ser la sorpresa i aconseguir vots de totes les forces polítiques. Presenten com a cap de llista un professor de religió, Raül Aguilar. L’aposta del partit de Laura Borràs i Jordi Turull amb Mollerussa és forta. Tota mena de dirigents han desfilat per la capital del Pla d’Urgell per donar suport a Aguilar amb l’objectiu de desbancar Marc Solsona. Des de Turull, Borràs i Jaume Giró, fins a Míriam Nogueras, Jordi Puigneró i Mònica Sales. Un altre suport que té és Rosalia Carnicé, regidora de l’actual govern i número 5 de Marc Solsona en les eleccions del 2019. Ha deixat l’equip de l’alcalde i va com a número dos d’Aguilar.

El cap de llista considera que “el principal problema que té la ciutadania de Mollerussa és la seguretat. També la neteja i després l’ordre i la disciplina”. Així mateix, es presenta com a una opció nova i com el “canvi”. Davant la fragmentació del mateix espai, Aguilar opina que “no els afebleix” perquè són opcions “totalment diferents”. “La gent està una mica cansada del mateix govern“, afirma Aguilar, qui aposta per l’arranjament de carrers. “Cal un replantejament total de la situació de l’arbrat”, proposa Aguilar, qui considera que en els últims quatre anys “no s’ha fet res“.

Mollerussa 6/4/2023 / Mireia Comas

ERC i Junts volen un “canvi”, mentre Solsona no tanca la porta a ningú

ERC i Junts per Catalunya aposten per un “canvi” i no tornar a fer alcalde Marc Solsona. “Nosaltres ens presentem per governar en solitari“, exposa Montalà. Així mateix, Aguilar considera que “pactar amb una proposta continuista” quan ell parla de novetats “no és la millor opció”. “Escoltaria tothom, fins i tot parlaria amb el PP, per treballar per Mollerussa”, explica Aguilar. Per la seva banda, Marc Solsona no tanca la porta a ningú i fa una crida al vot útil. “La gent que vulgui que nosaltres continuem governant que no especulin amb el vot”, diu Solsona, qui fins i tot està obert a pactar amb la CUP. Davant la situació de fragmentació de l’espai convergent, tots dos alcaldables asseguren que no els preocupa perquè “les eleccions al Parlament són diferents de les del municipi”.

La ciutadania, satisfeta a mitges

Després dels anys complicats per la Covid-19, la ciutadania està satisfeta a mitges dels últims quatre anys de mandat de Marc Solsona. Un exemple és l’Antonio Hernández, de 81 anys, qui assegura que Mollerussa és una ciutat “tranquil·la i segura”. Tot i això, considera que hi ha problemes econòmics a l’hora d’obertura de noves petites i mitjanes empreses, mentre que critica que hi hagi voreres “aixecades i deixades”. La Carmen va en una línia similar. Valora positivament el que ha fet l’Ajuntament a l’hora de pacificar el centre. “Ha quedat molt bonic. Abans hi passaven cotxes i ha quedat molt millor”, opina la Carmen, qui també creu que Mollerussa és una ciutat segura.

L’Antonio Hernández, veí de Mollerussa 6/4/2023 / Mireia Comas

En canvi, l’Encarna té una opinió força diferent. “Hi ha carrers que s’han d’arreglar“, assegura la veïna de Mollerussa, qui es queixa que ara que venen les eleccions es faci sempre tot de “pressa i corrents”. “A mi aquests últims quatre anys no m’ha agradat. M’ha decebut”, diu l’Encarna.