Marc Solsona busca la cuarta mayoría absoluta en Mollerussa

El alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, busca la cuarta mayoría absoluta consecutiva, a pesar de la rotura del espacio convergente. El secretario general adjunto del PDeCAT optó por no sumarse al partido Impulsem Lleida, creado por un conjunto de alcaldes y regidores de Ponent de su partido, que ha acabado pactando con Junts per Catalunya. Por eso, Solsona ha elegido presentar su propia lista bajo el paraguas de Ara Pacte Local y con la marca Mollerussa Primer, que cuenta con muchas caras jóvenes e independientes. Aun así, la tendencia respecto al 2011 va a la baja. Mientras que hace 12 años Solsona obtuvo 10 regidores y el 2015 subió a 11, en las últimas elecciones municipales, en 2019, bajó a 9.

La mayoría absoluta está en estos 9 regidores que el alcalde de la capital del Pla d’Urgell logró hace cuatro años y que ahora busca incrementar. El alcaldable de ERC y diputado en el Parlament, Engelbert Montalbà, quiere evitarlo después de conseguir 5 regidores hace cuatro años, a pesar de que ahora un competidor que le ha surgido y que le podría hacer restar votos es la CUP. Así mismo, el PSC, el único partido que ha conseguido destronar el espacio convergente de la alcaldía, el 2007, repite alcaldable con Joel Bastons. El PP, con un regidor, repite con Joan Simeón. Y Junts presenta lista propia: en Mollerussa no van con Impulsem, que es un movimiento ligado al PDeCat y en este caso el candidato del PDeCat sería Marc Solsona. En medio de este lío, el ex-diácono y profesor de religión en La Salle Raül Aguilar es el candidato de Junts.

Mollerussa 6/4/2023 / Mireia Comas

Marc Solsona, hacia otra mayoría absoluta

El alcaldable de Mollerussa Primer, que es cómo ha bautizado Marc Solsona su candidatura, busca seguir siendo alcalde de la única capital de comarca que conserva el PDeCAT, después de que la mayoría de alcaldes convergentes hayan dado el paso hacia Junts per Catalunya. El Pla d’Urgell históricamente ha sido tradicionalmente un feudo convergente. Su creación en 1988 se hace en un contexto de gobierno de Jordi Pujol y con la votación por unanimidad de todo el Parlament de Catalunya. De hecho, la reivindicación de la comarca empezó en los años 40, después de que se configurara la distribución comarcal de la República en 1936 y esta zona, conocida como el Mascançà, se quedara sin comarca propia. En las últimas elecciones, la coalición Junts-PDeCAT ya fue la lista más votada en la comarca, y obtuvo 8 alcaldías, una más que ERC.

Marc Solsona, en declaraciones a El Món, asegura que los últimos cuatro años han sido «muy complicados» por la situación generada por la Covid-19. Ahora, se añade el contexto de sequía. «Tuvimos que reconducir las prioridades. Cuando la gente vuelve a la calle se acentúa el incivismo, hay más suciedad», explica el alcalde de Mollerussa. Así mismo, asegura que han recuperado el servicio de jardinería y, ahora, están iniciando un concurso de nuevo contrato de limpieza viaria. Solsona opta por incrementar los efectivos de la Policía Local, a pesar de estar por debajo de los índices delincuenciales de Lleida y Cataluña. «Tenemos más de 90 cámaras en todo el municipio», afirma.

La calle de Mollerussa donde un hombre ha sido apuñalado / ACN

Una de sus promesas electorales es la de la figura de regidor de barrio. Cada regidor del consistorio sería responsable de unas 10 calles y el ciudadano lo tendría como referencia. «Cada regidor expondrá las prioridades de cada zona. Hay que segmentar para ser más eficaz. Es como hacer que todos los ciudadanos puedan participar de la vía pública», afirma. En cuanto a la suciedad, Solsona expone que Mollerussa tiene un «problema con el rechazo«, a pesar de estar por encima de la media de la recogida selectiva de Cataluña. «Hemos pedido subvenciones en la Generalitat para implementar los contenedores inteligentes«, asegura, y propone que la zona que menos recicle pague más impuestos: «Se trata de premiar la gente que lo hace bien».

Solsona explica también que hay un plan de movilidad que pivota sobre los 12 kilómetros de carril bici dividido en 17 tramos. «El objetivo es bajar las emisiones», dice el alcalde de la capital del Pla d’Urgell. Solsona también plantea la necesidad de construir un paso soterrado para vehículos en el paso de ante Consejo Comarcal. También saca pecho de haber salido adelante nuevos aparcamientos con un total de más de 160 plazas y propone 600.000 euros para un plan de asfalto y aceras.

Además, Solsona también ha impulsado la creación de una vía orbital para unir Miralcamp, Mollerussa y Fondarella, con el objetivo de sacar coches y camiones de la Nacional II y ahorrarse hasta 45 toneladas de emisiones. También saca pecho que, este año, se acabe lo nuevo centro de atención primaria y que se haya aprobado el proyecto de la nueva área policial Pla d’Urgell-las Garrigues. A la vez, propone la creación de la figura de regidor de vivienda, un nuevo protocolo contra las ocupaciones y la finalización de 160 viviendas.

Solsona también opta por convertir Cal Duch en un centro de creación artística, donde se pueda hacer co-working juvenil y que haya espacios para grupos de música. También expone las obras de la fachada del bar de L’Amistat y asegura que el consistorio tiene «menos endeudamiento que nunca». «Si el Ayuntamiento el 2012 estaba en un 129,25% de deuda, este año, está al 61,65%«, explica Marc Solsona, a pesar de reconocer que los últimos tres años han cerrado lo presupuestan negativo por los «encarecimientos energéticos y la pandemia».

ERC busca romper la fortaleza del alcalde

Esquerra Republicana busca romper la fortaleza del espacio convergente que perdura en Mollerussa con Solsona. Por eso, vuelven a tener como cabeza de lista Engelbert Montalà, que es diputado en el Parlament y se muestra crítico con el actual Ayuntamiento. «Hay una percepción de una Mollerussa dejada. Hay un problema de liquidez y hace que el Ayuntamiento no pueda invertir», asegura el republicano, que contradice el alcalde exponiendo una «mala gestión económica». «Éramos la segunda ciudad de la demarcación y ahora somos la cuarta», dice el jefe de la oposición. Montalà propone convertir Mollerussa en la capital de la Formación Profesional, teniendo en cuenta que van 3.000 alumnos a hacer estos estudios. «Incluso, viene gente del Empordà a hacer hípica», explica el diputado de ERC, quien saca pecho de la gestión de su partido a la Diputación de Lleida asegurando que se invierte mucho en FP.

También opta para dotar de infraestructuras grandes emprendidas como Puleva o Argal. «Estas empresas tienen que quedar totalmente arraigadas y tienen que poder desplazar sus productos a los puertos», expone Montalà. Por otro lado, se muestra crítico por la «carencia de transporte público» y propone conectar los centros educativos con transporte. «Si formamos parte del equipo de gobierno haremos transporte público urbano para conectar Mollerussa con Miralcamp, Golmés, Palau y Fondarella«, dice el alcaldable de ERC. En cuanto al reciclaje, apuesta por el puerta a puerta para «incrementar el porcentaje de residuos».

Junts busca ser la sorpresa

Junts per Catalunya en Mollerussa busca ser la sorpresa y conseguir votos de todas las fuerzas políticas. Presentan como cabeza de lista un profesor de religión, Raül Aguilar. La apuesta del partido de Laura Borràs i Jordi Turull con Mollerussa es fuerte. Todo tipo de dirigentes han desfilado por la capital del Pla d’Urgell para apoyar a Aguilar con el objetivo de desbancar Marc Solsona. Desde Turull, Borràs y Jaume Giró, hasta Míriam Nogueras, Jordi Puigneró y Mònica Sales. Otro apoyo que tiene es Rosalia Carnicé, regidora del actual gobierno y número 5 de Marc Solsona en las elecciones del 2019. Ha dejado el equipo del alcalde y va como número dos de Aguilar.

El alcaldable considera que «el principal problema que tiene la ciudadanía de Mollerussa es la seguridad. También la limpieza y después la orden y la disciplina». Así mismo, se presenta como una opción nueva y como el «cambio». Ante la fragmentación del mismo espacio, Aguilar opina que «no los debilita» porque son opciones «totalmente diferentes». «La gente está un poco cansada del mismo gobierno«, afirma Aguilar, quien apuesta por el arreglo de calles. «Hace falta un replanteamiento total de la situación del arbolado», propone Aguilar, quien considera que en los últimos cuatro años «no se ha hecho nada«.

Mollerussa 6/4/2023 / Mireia Comas

ERC y Junts quieren un «cambio», mientras Solsona no cierra la puerta a nadie

ERC y Junts apuestan por un «cambio» y no volver a hacer alcalde Marc Solsona. «Nosotros nos presentamos para gobernar en solitario«, expone Montalà. Así mismo, Aguilar considera que «pactar con una propuesta continuista» cuando él habla de novedades «no es la mejor opción». «Escucharía todo el mundo, incluso hablaría con el PP, para trabajar por Mollerussa», explica Aguilar. Por su parte, Marc Solsona no cierra la puerta a nadie y hace un llamamiento al voto útil. «La gente que quiera que nosotros continuemos gobernando que no especulen con el voto», dice Solsona, quien incluso está abierto a pactar con la CUP. Ante la situación de fragmentación del espacio convergente, ambos alcaldables aseguran que no los preocupa porque «las elecciones en el Parlament son diferentes de las del municipio».

La ciudadanía, satisfecha a medias

Después de los años complicados por la Covid-19, la ciudadanía está satisfecha a medias de los últimos cuatro años de mandato de Marc Solsona. Un ejemplo es Antonio Hernández, de 81 años, quien asegura que Mollerussa es una ciudad «tranquila y segura». Aun así, considera que hay problemas económicos en la hora de apertura de nuevas pequeñas y medianas empresas, mientras que critica que haya aceras «levantadas y dejadas». Carmen va en una línea similar. Valora positivamente el que ha hecho el Ayuntamiento en la hora de pacificar el centro. «Ha quedado muy bonito. Antes pasaban coches y ha quedado mucho mejor», opina Carmen, quies también cree que Mollerussa es una ciudad segura.

Antonio Hernández, vecino de Mollerussa 6/4/2023 / Mireia Comas

En cambio, Encarna tiene una opinión bastante diferente. «Hay calles que se tienen que arreglar«, asegura la vecina de Mollerussa, quien se queja de que ahora que venden las elecciones se haga siempre todo de «deprisa y corriendo». «A mí estos últimos cuatro años no me ha gustado. Me ha decepcionado», dice Encarna.