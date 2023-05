El alcalde de Reus lo deja después de 12 años y 3 candidatas aspiran a sustituirlo

El alcalde de Reus, Carles Pellicer, fue uno de los que lograron el poder después de años de tripartitos. Forma parte de la hornada de alcaldes convergentes que llegaron a la alcaldía entre finales de la década del 2000 y principios de la década del 2010. Más allá de Pellicer, son ejemplo el alcalde de Vilafranca, Pere Regull, -que también se va después de 14 años-; el exalcalde de Valls Albert Batet; el exbatlle de Sallent David Saldoni; el alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa; el alcalde de Mollerussa, Marc Solsona; el exalcalde de Tortosa Ferran Bel e, incluso, el exalcalde de Girona Carles Puigdemont.

Después de 12 años como cara visible del consistorio de Reus, Pellicer dice adiós en un momento de reagrupación del espacio convergente hacia Junts. Aspiran a sucederlo tres candidatas mujeres, hecho por el cual la capital del Baix Camp podría tener por primera vez una alcaldesa. Las aspirantes son el alcaldable de Junts, Teresa Pallarès; el alcaldable de ERC, Noemí Llauradó; y la candidata del PSC, Sandra Guaita. En este contexto, también intenta sacar la cabeza el candidato de Ara Reus, Daniel Rubio, de la formación que se presenta en coalición con el PDeCAT en todo el país.

Reus, 13.04.2023 / Mireia Comas

Junts afronta el reto de seguir el camino marcado por Pellicer

Con el adiós de Pellicer después de 12 años, Junts tiene el reto de seguir con su legado. Lo intentará con Teresa Pallarès, regidora de Economía, Conocimiento y Vivienda y uno de los pesos pesados de Junts en el Camp de Tarragona, hasta el punto de haber sido delegada del Gobierno de la Generalitat. Actualmente en la órbita de Puigdemont, hasta el 2017 militaba en las filas socialistas. De hecho, entre 2003 y 2011 ya fue regidora del consistorio del municipio, con el PSC. Pallarès tiene el objetivo de reconvertir la dinámica descendente de los últimos dos mandatos de su espacio. Si en las elecciones del 2011 CiU sacó 10 regidores, en las últimas, las del 2019, ganó de muy poco con 7 sillas, mientras que ERC y PSC empataron con 6. Con este resultado, Junts, ERC y Ara Reus pactaron para construir un gobierno «estable» que ahora todos ellos valoran positivamente.

Más allá del hecho que Pellicer cierre la lista de Pallarès, el todavía alcalde se dio de baja el verano pasado del PDeCAT, partido en el cual militaba y donde continuó en el momento del estropicio entre Junts y el partido de David Bonvehí. El motivo de la marcha de Pellicer hace unos meses fue el pacto del PDeCAT con la formación municipalista Ara Reus, liderada por Daniel Rubio. Así mismo, la elección de Pallarès también llevó cierta cola, pero se acabó resolviendo por vía democrática. El partido había elegido la candidatura de Teresa Pallarès, y había descartado, en cambio, la de Víctor Terradellas, por no haber obtenido los avales suficientes. El partido quiso cortar de pura cepa la polémica y después de pocos días anunció que los dos candidatos habían obtenido los avales. Una semana después, Terradelles decidió desgarrar el carné de Junts y renunciar a la carrera electoral, en medio de acusaciones hacia la entonces secretario general del partido, Jordi Sànchez, y poniendo en entredicho el proceso de primarias.

Más allá de polémicas, Pallarès saca pecho de la gestión hecha en el Ayuntamiento y apuesta por continuar los proyectos que ya están en marcha. El alcaldable de Junts se ha fijado en ejes como el comercio o la innovación, pero también en acciones más concretas como por ejemplo eliminar la cita previa en la hora de hacer trámites en el Ayuntamiento. También ha prometido llegar a los 1.000 pisos de viviendas sociales. Y explica acuerdos como un incremento de la Guardia Urbana con el objetivo de disminuir la percepción de inseguridad o el nuevo contrato de limpieza. «Ya pusimos las bases del modelo de ciudad en el último pacto de gobierno», explica el alcaldable de Junts en declaraciones a El Món.

En cuanto a la movilidad, Pallarès apuesta para crecer hacia la zona sur e incrementar el transporte público. También opta para tener un papel protagonista en la capitalidad del Camp de Tarragona y pide evitar aislarse junto con Tarragona. «Tenemos que crear el marco legal del área metropolitana de Tarragona», propone el alcaldable de Junts. En esta línea, apuesta para revisar el Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM) para «tener una zona urbanística más pensada y adaptada a los nuevos tiempos».

Teniendo en cuenta que Reus, históricamente, ha sido una ciudad que destaca por su comercio, Pallarès considera que «no nos podemos poner de espaldas al comercio por internet«. «Nos tenemos que conjurar para ayudar en la digitalización los pequeños comercios. Es una tarea que también se ha hecho en pandemia a través de una línea de ayudas», explica el alcaldable, quien también quiere tener preparado suelo industrial, tener precios competitivos y bonificaciones fiscales para la captación de empresas. «La zona de crecimiento hacia el sur también es hacia el Tecno Parque. Es importante que vengan grandes empresas», argumenta. En cuanto a vivienda, explica que han gestionado hasta 11,4 millones de ayudas para alquileres. Y, a la vez, saca pecho de la rebaja del endeudamiento municipal. «El 2012 teníamos 405 millones de deuda, mientras que ahora lo tenemos a 121 millones», explica Pallarès.

Reus, 13.04.2023 / Mireia Comas

ERC busca el ‘sorpasso’ en Junts

Esquerra Republicana busca conseguir el ‘sorpasso’ sobre Junts con la misma alcaldable que las últimas elecciones: la vicealcaldesa y presidenta de la Diputación de Tarragona, Noemí Llauradó, quién triplicó los resultados en las pasadas elecciones pasando de 2 regidores a 6. ERC ha hecho bandera estos años de apostar por la «planificación estratégica» desde sus parcelas del gobierno municipal, con documentos como el plan Reus Horizonte 32 . Llauradó insiste en que han iniciado la «transformación» de la ciudad y que ahora hay que «culminar» el trabajo hecho. En este sentido, han fijado cuestiones prioritarias como el comercio, la investigación y el bienestar, para hacer una ciudad más «amable» apostando para sacar espacio a los coches o la captación de industria, destinando 3.000.000 euros a la compra de suelo industrial.

Los republicanos también exponen la vivienda como uno de los principales ejes de su programa. La vicealcaldesa de Reus explica que un 35% de las familias que buscan vivienda en el mercado libre de alquiler tienen que destinar más del 30% de sus recursos a pagarlo. «Estamos haciendo promociones de vivienda pública, como por ejemplo el proyecto Hispania«, que se basa en la construcción de 63 pisos, una plaza y un aparcamiento sepultado. También asegura que han iniciado la «transformación del barrio del Carrilet, rehabilitando el espacio y varias viviendas a través de fondos europeos». Además, espera que el Tram Camp sea una de «las primeras muestras de comportamiento metropolitano del Camp de Tarragona». «Celebramos que sea gestionado por Ferrocarriles de la Generalitat y nos ayudará a vertebrar el Camp. Hay que conectarlo con el Penedès y tenemos que trabajar», opina la alcaldable republicana.

El PSC busca recuperar la alcaldía que les «tomó» Pellicer

Antes de que Carles Pellicer ganara las elecciones en 2011, los socialistas habían dominado la alcaldía de Reus desde la restauración de la democracia. Hasta cinco alcaldes del PSC ha habido desde el 1979. El más longevo fue Josep Abelló, quién estuvo en el cargo entre el 1985 y el 1999, por después dar a Lluís Miquel, quién permaneció entre el 1999 y el 2011. Ahora, la diputada en el Congreso Sandra Gaita busca recuperar la alcaldia ‘perdida’. Aun así, inicialmente, Andreu Martín tenía que ser el alcaldable del PSC, pero, por motivos personales, se apartó de la carrera electoral, y dejó a Vigía que, siente regidora, había marchado a Madrid. Con el cambio, los socialistas han tenido que sudar para dar a conocer su candidata, así que los últimos meses se han dedicado a pisar los barrios. Incluso, siguiendo el estilo de Joan Laporta, en febrero colocaron un cartel de grandes dimensiones a la estación de autobuses de Tarragona donde se podía ver su imagen con la frase: «Recuperamos la capitalidad. Recuperamos el orgullo de Reus».

Vigía, en declaraciones en El Món, considera que los principales problemas que tiene la capital del Baix Camp es la limpieza, la vía pública y la seguridad. «Hace la sensación que falta guardia urbana y políticas de vivienda, puesto que no hay pisos de alquiler», explica la diputada socialista en el Congreso. Por eso, propone su proyecto en tres ejes diferentes. El primero, en las políticas dirigidas a las personas, relacionadas con la seguridad, la vivienda, el empresariado y todo aquello relacionado con la economía. El segundo, en la ciencia y la innovación; y el tercer eje, la ciudad verde y sostenible.

Con el gobierno español encabezado por los socialistas, el alcaldable ha hecho presión para desencallar cuestiones como la nueva estación de Bellissens o la estación intermodal de Vila-seca. Para ocupar el despacho de la plaza del Mercadal, los socialistas han lanzado propuestas como crear Redessa COMO, dedicada al comercio de proximidad, aumentar la plantilla de la Guardia Urbana o crear la T-Hospital y la T-16 para promover el autobús gratuito entre los menores y para ir al hospital San Juan. También apuesta para mantener el Mercado del Carrilet a su ubicación y la conexión de la estación de autobuses con el centro a través de una calle del escultor Rocamora transformado en ‘paseo comercial’. A la vez, quiere la creación de un servicio municipal de atención psicológica a Reus.

Ara Reus quiere ser la sorpresa

Ara Reus, de la mano de Daniel Rubio, ya hace 7 años que forma parte del gobierno municipal. Desde su puesta en marcha el 2011, la formación municipalista, que se presenta en coalición con el PDeCAT por primera vez, se ha mantenido en los dos regidores y siempre ha ido incrementando su número de votos. Ahora Reus busca ser la sorpresa de estas elecciones con la marcha de Pellicer y haciendo valer que «saben gobernar«. Lo sigue Dolors Vázquez que actualmente tiene la cartera de seguridad y convivencia. Y, de número tres, la formación municipalista cuenta con Albert Piñol, hijo de la exregidora de CiU Dolors Sardà. Piñol proviene del sector de la vía pública y el urbanismo. Durante las últimas semanas, Ahora Reus ha querido marcar perfil y se ha desmarcado de grandes proyectos del actual equipo de gobierno como el mercado del Carrilet.

Daniel Rubio, en declaraciones a El Món, apuesta para «seguir incrementando recursos para los cuerpos de seguridad». «Reus es una ciudad segura, pero la delincuencia cero no existe. La sensación de incivismo no se puede convertir en inseguridad», explica el secretario general de la formación y alcaldable. Además, en la línea del resto de candidatos, también opta para «hacer varias modificaciones urbanísticas en el ámbito industrial», puesto que es una ciudad que hasta ahora ha apostado por minifundios -pequeños terrenos-. «Si quieren venir grandes empresas en grandes terrenos, no estamos preparados», explica Rubio, poniendo de ejemplo Iljin, la empresa china de baterías de litio que apostó para instalarse al Mont-rojo del Camp, en vez de Reus. «Con un partido como el nuestro, municipalista, esto no habría pasado. Hay partidos que no hacen frente a las decisiones del Gobierno«, expone el alcaldable de Ahora Reus. En cuanto a la limpieza, también opta para incrementar un millón y medio el contrato.

Reus, 13.04.2023 / Mireia Comas

Posibles pactos

En las últimas elecciones ya hubo un resultado muy ajustado entre los 7 regidores de Junts, los 6 de ERC y los 6 del PSC. Si se repite un resultado similar, obligará a otro pacto con varios partidos. Junts considera que la actual coalición con ERC y Ahora Reus «ha funcionado». A pesar de que asegura que las mayorías absolutas se han acabado, apuesta por gobiernos estables de varias formaciones y que todos ellos sumen mayoría absoluta, como el que ha habido hasta ahora. Por eso, no le haría nada repetir el mismo modelo y afirma que su «prioridad» es «pactar con partidos independentistas«. En cuanto a los republicanos, aspiran a ser la fuerza más votada y también tienen la opinión que el gobierno municipal «ha funcionado», mientras que el PSC se muestra mucho más crítico. «Si tenemos que pactar, lo tenemos que hacer con aquellas personas que tengan un modelo similar al nuestro. No hay ningún veto a los partidos de gobierno«, explica Vigía abriendo la puerta a Juntos, ERC y Ahora Reus. Estos últimos también «repetirían la fórmula», pero «con la certeza que será el partido con más representación». Rubio marca dos líneas rojas: la CUP y Vox.

El comercio, el principal problema reusenc

A pesar de que Reus destaca por su actividad comercial, sus vecinos detectan una alarmante disminución de la actividad económica durante los últimos años. Es el caso del Assumpció jubilada residente Reus, quien considera que el principal problema de la capital del Baix Camp es que «se ha parado». «Han creado una ciudad de servicios. Para todo el mundo hay de todo, pero no se vive de esto. Se tiene que fomentar una ciudad de crear trabajo y empresas», explica la Asunción, quien cree que el Ayuntamiento lo tendría que facilitar. Aun así, se muestra satisfecha en el ámbito de la seguridad y la limpieza, en comparación en otras ciudades. Sobre Carles Pellicer, dice que «todos los políticos dicen muchas cosas, pero después quizás no hacen tantas cosas como dicen». La Asunción afirma que en esta alcaldía es cuando «Reus se ha parado y estancado» y todavía no tiene claro a quién votará.

En Franco, un reusenc jubilado que detecta el cierre de comercios a Reus, 13.04.2023 / Mireia Comas

En cambio, Franco, ciudadano de Reus también jubilado, asegura que Reus es «una ciudad sucia por dejadez» y detecta un incremento de las tiendas cerradas. Así mismo, «no ha echado de menos la seguridad» y considera Carles Pellicer «más bono que alguno otro alcalde». Por otro lado, el programador de 30 años Eduard Figuerola se muestra en la línea de la Asunción y no considera que Reus sea una ciudad sucia. En cambio, sí que detecta como pequeñas y medianas empresas están cerrando. Sobre Carles Pellicer, Eduard dice que es un alcalde que ha estado en todos los actos y ha sido una persona próxima a la ciudadanía. «La última vez voté ERC y todavía no sé quién votaré ahora», afirma.