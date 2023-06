8TV es declara en preconcurs de creditors

L’empresa que gestiona 8TV, Emissions Digitals de Catalunya (EDC), ha entrat en preconcurs de creditors segons ha avançat el Diari Ara i ha confirmat El Món. La companyia liderada per l’empresari Nicola Pedrazzoli haurà de pactar amb els creditors un pla de pagaments i un de viabilitat per salvar l’empresa. Tindrà només tres mesos per arribar a aquest acord i, si no ho aconsegueix, entrarà efectivament en fase concursal. Segons l’Ara, el preconcurs no suposa la fi de 8TV, tot i que és una bona mostra de les dificultats de l’empresa, que s’ha declarat insolvent davant del jutge.

Pedrazzoli, que ha confirmat amb un tuit el preconcurs de creditors en què ha entrat la seva empresa, va adquirir la gestió del múltiplex del Grup Godó per fer incrementar l’audiència fins al 4%, però el cert és que s’ha quedat en l’1%. Aquest mes de maig ha sigut especialment dur per 8TV, que no ha assolit ni tan sols aquesta xifra. S’ha quedat en un 0,8%, bona mostra de la poca viabilitat d’aquest projecte. Segons fonts de l’empresa que recull el diari la intenció és assolir un pacte que permeti la supervivència del canal.

Confirmo! Muchas ganas de explicar…@RaholaOficial @Frank_Blanco @PujolBonell @fracarlosf https://t.co/BldAKeK4uj — nicolapedrazzoli (@pedrazzolinic) June 2, 2023 El tuit de Nicola Pedrazzoli que confirma la notícia del preconcurs de creditors de 8TV / Twitter

El conflicte amb el CAC i el moviment de Pedrazzoli per pressionar

El conflicte amb el Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha estat un dels problemes que han portat al preconcurs. Pedrazzoli volia doblar l’emissió de 8TV als canals lliures, però el CAC no li permet. Segons l’Ara, aquest moviment de l’empresari tindria la intenció de pressionar el CAC, ja que si no els deixen doblar l’emissió podrien llogar les freqüències a cadenes polititzades, en aquest cas les lligades a Pablo Iglesias per una banda i a Vox per l’altra.