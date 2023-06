El PSC dona via lliure a Collboni per incorporar els comuns si ho creu “oportú”

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha donat via lliure al nou alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, per incorporar els comuns al govern municipal si ho considera “oportú”. Els socialistes mantenen que no tenen “cap acord amb el PP” ni en l’àmbit nacional ni en el local i, per tant, se senten legitimats per prendre les decisions que més els convinguin per governar la capital catalana. “Ara el govern és del PSC”, ha recordat cofoi Illa. “A partir d’aquí, l’alcalde prendrà les decisions que consideri oportunes a cada moment. Tenim plena confiança en els nostres alcaldes”.

Després del gir que guió que va portar Collboni a l’alcaldia gràcies als vots del PP i Bcomú, populars, socialistes i comuns s’han llançat a una lluita pel relat sobre la intrahistòria de com es va forjar l’acord que ha deixat Xavier Trias sense govern. El PP assegura que arrencar a Collboni el compromís verbal que els comuns no entrarien al govern; els socialistes es remeten a la votació i diuen que cadascú justifiqui per què els han votat; i els d’Ada Colau, igual que van fer el 2019 amb la maniobra de Manuel Valls, juren que ells no saben res de les converses amb el PP i que han votat Collboni com a mal menor.

El líder del PSC, Salvador Illa, en l’acte postelectoral del 28-M / ACN

El PP va votar Collboni perquè va voler

Durant la presentació del llibre En tiempos extraños, de l’històric dirigent socialista Raimon Obiols, Illa ha reiterat que el PSC no té les mans lligades per cap pacte amb el PP. “Hi va haver un anunci de presentació de la candidatura per part de Collboni i el Partit Popular ha votat el que ha considerat oportú”, ha insistit el líder socialista. “El més important a Barcelona és que hi ha nou alcalde”. Illa ha assegurat que el 23-J s’haurà de triar “entre dos estils”, el què concep la política com un “servei públic” –que encarna el PSC– i el que aposta per governar “costi el que costi, al preu que sigui per ocupar i administrar el poder” que representa el PP.

Malgrat tot l’enrenou de la investidura de Jaume Collboni i els retrets de Junts per Catalunya, els socialistes no descarten reeditar el pacte amb el partit de Jordi Turull i Laura Borràs per repartir-se el govern de la Diputació de Barcelona. Amb tot, Illa ha matisat que ara per ara no tenen cap acord amb Junts, que manté un debat intern intens sobre quina ha de ser l’estratègia, ja que la Diputació de Barcelona és la tercera institució del país i permet trobar destí a molts càrrecs territorials i repartir inversions a molts municipis de la província.