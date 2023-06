Les millors notes de la selectivitat 2023 a Catalunya: només un 10!

Ja es coneixen les millores notes de la Selectivitat 2023 a Catalunya. Un cop publicats els exàmens, les correccions i les notes, tots els estudiants ja saben com els va anar a les PAU d’enguany i ben aviat podran mirar quina és la nota de tall per entrar als estudis universitaris que els agradaria cursar. Els qui segur que no tindran problemes per entrar allà on volen són els 12 estudiants que, segons ha revelat el Departament d’Educació, han tret les millors notes aquest any. La nota més alta ha estat un 10, tot i que aquest curs només una estudiant d’Olot ha pogut aconseguir la màxima puntuació.

La Carla, que ha tret la millor nota de tot Catalunya a les PAU, assegura que encara no s’ho i que li costarà “dies assimilar-ho”. Considera que ha pogut fer una selectivitat perfecte per la bona preparació que ha tingut durant els dos últims a l’institut i ha agraït la feina dels seus professors. “Són els millors”. En conversa amb El Món, la Júlia, que ha tret un 9,7, assegura que està “molt sorpresa” per haver acabat entre els estudiants amb millors notes d’enguany. “M’havia preparat molts exàmens perquè necessitava una bona nota de tall per entrar a Medicina, però no m’esperava gens estar tan amunt”, explica. L’any passat hi va haver dos 10, tres 9,9, tres 9,8 i set 9,7.

Estudiants en una aula de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona a punt de començar la selectivitat / ACN

Millors notes de la Selectivitat 2023 a Catalunya