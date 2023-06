Tiroteig a Alella amb dos possibles morts

Dues persones han mort aquest divendres a la tarda a Alella (Maresme) en el que els Mossos qualifiquen com a “incident obert”. El cos policial ha obert una investigació per esclarir els fets i localitzar els autors de les morts. La policia catalana s’ha activat cap a les set de la tarda, quan ha estat alertada del succés. Des d’aleshores hi ha un dispositiu de recerca en marxa per localitzar els responsables de les morts, que segons els Mossos han fugit del lloc en vehicles. Segons informa ‘El País’ les dues persones han mort en el marc d’un tiroteig.

Els fets s’han produït aquesta tarda, pels volts de les set de la tarda quan un grup d’homes s’ha dirigit cap a un domilici del Masnou, lloc on s’haurien produït els trets. Un dels residents del domicili, del número 18 del carrer Masnou, seria una de les víctimes mortals, l’altra víctima un dels assaltants segons confirmen fonts policials. Tal com avança ‘El País’, la policia ha localitzat la segona víctima -el presumpte assaltant- a l’interior d’un vehicle abandonat. A hores d’ara, abans que els agents iniciïn la investigació per aclarir quin ha estat el motiu que ha impulsat els tràgics incidents, el principal mòbil és una batalla entre bandes de narcotràfic.

Tres homes han entrat al número 18 del carrer Masnou d’Alella i han matat un altre home de 32 anys que hi vivia i després han encanonat la seva mare. Han sortit del domicili i quan marxaven han assassinat a un d’ells en un cotxe. Els @mossos investiguen i busquen els autors. pic.twitter.com/Drzff0dJcj — Anna Punsí (@punsix) June 23, 2023

En aquests moments, els Mossos han desplegat un fort dispositiu policial format per diverses uniates del cos d’antiavalots de la policia catalana. La unitat d’Investigació Criminal ja s’ha fet càrrec de l’escenari dels fets per tal de resoldre amb la major diligència possible els motius que han impulsat a un presumpte grup associat al narcotràfic, segons apunten les primeres hipòtesis, i detenir els responsables del tiroteig.

Un mort i un frit en un incendi a Granollers

Les víctimes del tiroteig de fa poques hores, però, no son les úniques del dia d’avui. Una persona gran ha mort i dues més han resultat ferides de poca gravetat en l’incendi d’un bloc de pisos del carrer Orient de Granollers (Vallès Oriental). Segons ha informat els Bombers, l’avís a emergències s’ha rebut a les 4.42 de la matinada i immediatament s’han mobilitzat fins a 13 dotacions. Quan han arribat al lloc dels fets, els Bombers han comprovat que el foc s’havia desenvolupat a les tres plantes de l’immoble i que hi havia una persona confinada al balcó del primer pis que ha pogut ser rescatada per la façana.