Prigozhin, líder del Wagner, s’exiliarà a Bielorússia

Durant el dia d’ahir l’expectació mundial va estar posada en què passaria entre el grup Wagner i Rússia, ja que la tensió entre el grup de mercenaris i el país pel qual batallaven havia escalat fins a tal punt que la situació ja no era sostenible. El grup capitanejat per Yevgeni Prigozhin va posar rumb a Moscou per posar fi a la seva disputa amb el president rus, però quan es trobava a uns 300 quilòmetres de la capital de Rússia, el conflicte va fer un gir de 180 graus. El president de Bielorússia, aliat del Kremlin, Alexsander Lukaixenko, va intercedir entre Prigozhin i Putin per posar fi a la marxa cap a Moscou.

I ho va aconseguir, perquè a quarts de vuit del vespre el líder del grup Wagner va anunciar que es retirava. Ara, doncs, la pregunta era què passaria amb tots els membres del grup de mercenaris que s’han sublevat contra el president rus, ja que el mateix Putin havia anunciat que emprendria conseqüències penals contra totes aquelles persones que traïssin el país. Segons anuncia el Kremlin, Prigozhin s’exiliarà a Bielorússia, i assegura que no es presentaran càrrecs penals contra cap membre de Wagner. Així doncs, també es retiraran tots els càrrecs que el president havia presentat contra el líder de l’organització de mercenaris: “Sempre hem respectat l’heroisme en el front i sempre mantindrem aquest respecte”, ressalten des de Rússia.

Així ho ha declarat el portaveu de la Presidència russa, Dimitri Peskov, que ressalta que Prigozhin marxar al país veí sense problemes, i que té la “paraula del president” de què podrà arribar-hi amb garanties. Pel que fa als homes del grup Wagner, el seu futur és diferent, però igual de segur segons relaten des de Rússia. “S’ha arribat a un acord perquè el Grup Wagner torni a les seves casernes, a les seves ubicacions. Alguns d’ells que així ho vulguin signaran contractes amb el Ministeri de Defensa en el futur”, explica Peskov. Ara bé, aquests contractes Rússia no els atorgarà a qualsevol membre del Wagner indistintament, sinó que només els signarà a tots els membres que no hagin format part d’aquesta revolta.

Tropes russes a la guerra d’Ucraïna / EP

Evitar un “bany de sang”

El motiu pel qual Prigozhin ha posat el punt final a la seva “marxa per la justícia” és “evitar un bany de sang” innecessari en territori rus, un fet que considerava que no concordava amb l’objectiu de la seva sublevació. Així doncs, un cop el líder dels mercenaris ha acceptat retrocedir, les tropes del Wagner que encara estaven a la ciutat de Rostov del Don -ciutat que van ocupar aquest dissabte a primera hora del matí- ja han començat a abandonar les seves posicions. A hores d’ara només hi queda una petita columna de soldats del Wagner després que els camions i tot l’armament pesant ja no sigui a la ciutat.

Peskov també assegura que el conflicte intern que han viscut les darreres hores no afecta la seva posició militar envers la guerra oberta amb Ucraïna, i descarta que hi hagi modificacions en la conformació del ministeri de Defensa, ja que un dels motius de la sublevació de Prigozhin era les seves desavinences amb el responsable de la cartera. Tot i així, aprofitant la confusió, Zelenski va llançar aquest passat dissabte una ofensiva en diversos fronts oberts que van resultar amb la recuperació de territori per part de l’exèrcit ucraïnès, segons informava la viceministra de Defensa ucraïnesa, Hanna Maliar.