Zelenski treu pit i Rússia es prepara per a l’arribada del Wagner a Moscou

Putin s’enfronta a la major crisi interna que ha tingut des que va començar el conflicte bèl·lic amb Ucraïna. Després de mesos de tensió entre el Kremlin i el grup de mercenaris Wagner, el seu líder, Yevgeni Prigozhin s’ha rebel·lat contra Putin i ha ocupat la ciutat de Rustov, un dels bastions de l’exèrcit rus. Unes accions que el president rus ha titllat de traïció, i ha avisat a través d’un comunicat televisat que hi haurà un “càstig” per aquells que divideixin la societat russa. Prigozhin, però, no es vol aturar aquí i actualment es dirigeix amb els seus mercenaris cap a Moscou.

En resposta als actes de la Wagner, el governador de la regió russa de Voronezh, Alexander Gusev, que és la regió on es troba la ciutat de Rustov, ha anunciat que adoptarà “mesures de combat” si és necessari per frenar als homes de Prigozhin que es dirigeixen a la capital. “Com a part de l’operació antiterrorista que s’està duent a terme en el territori de la regió de Voronezh, les forces de la Federació Russa estan duent a terme les mesures necessàries, tant operatives com de combat”, ha fet saber Gusev.

Zelenski en una imatge d’arxiu / EP

De la picabaralla entre Putin i el líder de la Wagner, qui més beneficiat en surt en aquests moments és el president ucraïnès. Zelenski ha tret pit i, després de les declaracions del president rus d’aquest matí, ha categoritzat la presa de la ciutat de Rustov com un exemple de l’autodestrucció de Rússia arran de la decisió d’invadir el seu país: “Tot aquell que tria el camí del mal es destrueix a si mateix“, sentencia. En aquest sentit, l’assessor de presidència d’Ucraïna Mijailo Podoliak considera que les pròximes 48 hores seran “crucials” per determinar el futur de Rússia i, per conseqüència, el futur de la guerra: “Les pròximes 48 hores definiran el nou estatus de Rússia. O degenera en una completa guerra civil, o obre una transició negociada de poder, o suposa un episodi abans de la següent fase de la caiguda de Vladimir Putin”, assegura Podoliak.

Silenci internacional

Mentre la tensió escala entre Prigozhin i el ministre de Defensa rus, Sergei Shoigu, la comunitat internacional es manté en silenci. Des de la Unió Europea consideren que es tracta d’un “assumpte intern” i de moment es limiten a supervisar la situació, segons explica el portaveu de la Comissió Europea, Eric Mamer. Mentrestant, però, els països que fan frontera amb Rússia han preferit mostrar-se prudents i reforçar la seguretat a les fronteres.