Els bombers tanquen una nit de Sant Joan amb gairebé mil avisos d’incendi￼

Fa poc més d’una hora, els cossos de seguretat de la Generalitat han donat per acabada la nit de Sant Joan. Fent balanç, ha estat una nit de Sant Joan força tranquil·la. Tenint en compte que la tradició de la revetlla es caracteritza per les seves fogueres i el llançament de petards, bona part de les actuacions de la nit han girat entorn aquesta qüestió. Els Bombers han rebut 934 avisos de foc des de les 22 hores d’ahir fins a les 8 d’avui al matí. La major part de les alertes que han rebut s’han concentrat a la comarca del Baix Llobregat, on s’han registrat 155 dels avisos. També s’han registrat 132 avisos al Vallès Occidental, 109 al Barcelonès, 40 al Maresme, i 38 a l’Alt Empordà, comarca on el risc de ventades tramuntanades alarmava de possibles incendis.

El gruix dels incendis només ha afectat vegetació i alguns contenidors amb residus, però no ha deixat víctima. L’excepció, però, ha estat el fatídic incident de Gimenells i el Pla, al Segrià, on una persona ha perdut la vida després de caure dins de la foguera. Tot i que els Bombers s’han desplaçat l’abans possible al lloc dels fets, quan han aconseguit apagar el foc l’home ja havia mort. El balanç dels bombers també indica que aquesta nit s’han produït 28 incendis a l’interior de pisos.

91 persones detingudes

Els Mossos d’Esquadra van activar ahir al vespre un dispositiu per fer front a la nit de Sant Joan i evitar el major nombre d’incidents. Després de 12 hores, el Departament d’Interior fa balanç i informa que s’ha detingut a 91 persones durant la nit. D’aquestes detencions, 31 són per un delicte contra el patrimoni, és a dir, danys a l’espai públic entre altres coses, 15 són per violència de gènere, 11 per delictes de lesions. Les 30 restants han estat per altres motius que no han determinat. Tot i que no entri dins el marc del dispositiu de Sant Joan, els Mossos també ha intervingut en un tiroteig mortal a Alella, del qual encara no han detingut els responsables de la mort de dues persones.

La platja plena per la revetlla de Sant Joan, amb l’hotel W de fons / ACN

Pel que fa als hospitals, la major part dels serveis d’urgència que han hagut de realitzar han estat per cremades fruit del llançament de petards, entre d’altres. El balanç de la nit indica que s’han registrat 167 cremades, de les quals 154 lleus, 13 de greus; 45 traumatismes i amputacions i 64 lesions oculars produïdes pel llançament de petards. En total, els Serveis Mèdics han atès a 477 persones ferides durant la nit.

Zero accidents a la carretera

Una bona notícia d’aquesta revetlla es troba a la carretera. El Servei de Trànsit de Catalunya acaba la nit de Sant Joan amb una xifra molt positiva: zero accidents mortals. Durant la tarda, però, en el marc de l’operació sortida, Trànsit indica que a mitja tarda ja s’havien registrat 41 incidències entre accidents i avaries. La més destacable es va produir a la C-32 nord, a Arenys de Mar, on un motorista va resultar ferit de gravetat. Per altra banda, en relació amb les retencions que es van viure durant la tarda i el vespre d’aquest divendres, Trànsit destaca que tot i les fortes cues, aquest any s’han reduït un 36% les congestions a la carretera respecte a les mateixes dates de l’any passat.