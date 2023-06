Los bomberos cierran una noche de San Juan con casi mil avisos por incendio

Hace poco más de una hora, los cuerpos de seguridad de la Generalitat han dado por acabada la noche de San Juan. Haciendo balance, ha sido una noche de San Juan bastante tranquila. Teniendo en cuenta que la tradición de la verbena se caracteriza por sus hogueras y el lanzamiento de petardos, buena parte de las actuaciones de la noche han girado cerca esta cuestión. Los Bomberos han recibido 934 avisos de fuego desde las 22 horas de ayer hasta las 8 de hoy por la mañana. La mayor parte de las alertas que han recibido se han concentrado en la comarca del Baix Llobregat, donde se han registrado 155 de los avisos. También se han registrado 132 avisos en el Vallès Occidental, 109 en el Barcelonès, 40 en el Maresme, y 38 en el Alt Empordà, comarca donde el riesgo de vientos de tramuntana alarmaba de posibles incendios.

El grosor de los incendios solo ha afectado vegetación y algunos contenedores con residuos, pero no ha dejado víctima. La excepción, pero, ha sido lo fatídico incidente de Gimenells y el Plan, al Segrià, donde una persona ha perdido la vida después de caer dentro de la hoguera. A pesar de que los Bomberos se han desplazado el antes posible al lugar de los hechos, cuando han conseguido apagar el fuego el hombre ya había muerto. El balance de los bomberos también indica que esta noche se han producido 28 incendios en el interior de pisos.

91 personas detenidas

Los Mossos d’Esquadra activaron ayer al atardecer un dispositivo para hacer frente por la noche de San Juan y evitar el mayor número de incidentes. Después de 12 horas, el Departamento de Interior hace balance e informa que se ha detenido a 91 personas durante la noche. De estas detenciones, 31 son por un delito contra el patrimonio, es decir, daños al espacio público entre otras cosas, 15 son por violencia de género, 11 por delitos de lesiones. Las 30 restantes han estado por otros motivos que no han determinado. A pesar de que no entre dentro del marco del dispositivo de San Juan, los Mossos también ha intervenido en un tiroteo mortal en Alella, del cual todavía no han detenido los responsables de la muerte de dos personas.

La playa llena por la verbena de San Juan, con el hotel W de fondo / ACN

En cuanto a los hospitales, la mayor parte de los servicios de urgencia que han tenido que realizar han estado por quemadas fruto del lanzamiento de petardos, entre otros. El balance de la noche indica que se han registrado 167 quemaduras, de las cuales 154 leves, 13 de graves; 45 traumatismos y amputaciones y 64 lesiones oculares producidas por el lanzamiento de petardos. En total, los Servicios Médicos han atendido a 477 personas heridas durante la noche.

Cero accidentes a la carretera

Una buena noticia de esta verbena se encuentra a la carretera. El Servicio de Tráfico de Cataluña acaba la noche de San Juan con una cifra muy positiva: cero accidentes mortales. Durante la tarde, pero, en el marco de la operación salida, Tráfico indica que a media tarde ya se habían registrado 41 incidencias entre accidentes y averías. La más destacable se produjo a la C-32 norte, en Arenys de Mar, donde un motorista resultó herido de gravedad. Por otro lado, en relación con las retenciones que se vivieron durante la tarde y el anochecer de este viernes, Tráfico destaca que todo y las fuertes colas, este año se han reducido un 36% las congestiones a la carretera respecto a las mismas fechas del año pasado.