RTVE carga contra el PP por su spot de ‘Verano Azul’ para el 23-J

El Partido Popular (PP) ha decidido encarar su spot de campaña por las elecciones del 23 de julio haciendo referencia a una de las series más míticas de la historia de España: ‘Verano Azul‘. Una referencia que, a pesar de tener cierta gracia teniendo en cuenta que conjuga el color del partido y que los comicios se celebrarán en pleno verano, no ha tenido un buen recibimiento a Televisión Española (RTVE), la cadena que dirigió la serie de ficción. Es por este motivo que desde la televisión pública española cargan contra el PP y los instan a desistir de una vez por todas a su solicitud de registrar la marca.

Desde RTVE avisan que, en caso de que los populares persistan en usar la marca ‘Verano Azul’ para su campaña «se reservan el derecho de ejercitar las acciones establecidas en la legislación vigente», es decir, amenazan de emprender acciones legales para resolver la situación, según informan a través de un comunicado. El motivo que alegan desde la televisión pública es que usar este lema por la campaña «podría vulnerar el estipulado en la legislación de marcas».

El uso de los populares de ‘Verano Azul’ tampoco ha gustado nada a la familia de Antonio Mercero, director de la serie. Su hijo, que también se llama Antonio Mercero, ha categorizado de indignante y un «despropósito» el uso político que están usando los populares de la ficción de su padre: «A mi padre se lo llevarían los demonios si estuviera vivo y de repente un partido, sea cual sea, usa ‘Verano Azul’ como lema por su campaña electoral», sentencia. Mercero, pero, no se queda aquí. «Esta no es una serie que pueda usar un partido político, y menos teniendo en cuenta cómo de polarizado -haciendo referencia al contexto político- está todo hoy», añade.

Borja Sémper presenta la campaña Verano Azul / PP

El lamento de la familia

La familia de Mercero, además de criticar el uso político de la ficción dirigida por su padre, también lamenta que los populares no se hayan puesto en contacto con ellos en ningún momento para comentarlos sus intenciones respecto al spot. A estas alturas, pero, no tienen intención de emprender acciones legales contra el partido, a pesar de que no lo descartan si la situación se alarga y los populares no reculan. Mercero critica que hacer uso de una serie que «ya es un icono por la población» con un propósito político hace que la serie deje de entenderse como una ficción para todo el mundo y se conciba como la serie del partido: «En el momento en que el Partido Popular la hace suya para su campaña, parece que pasa a ser la serie del PP«, concluye.