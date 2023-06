RTVE carrega contra el PP pel seu espot de ‘Verano Azul’ per al 23-J

El Partit Popular (PP) ha decidit encarar el seu espot de campanya per les eleccions del 23 de juliol fent referència a una de les sèries més mítiques de la història d’Espanya: ‘Verano Azul‘. Una referència que, tot i tenir certa gràcia tenint en compte que conjuga el color del partit i que els comicis se celebraran en ple estiu, no ha tingut una bona rebuda a Televisió Espanyola (RTVE), la cadena que va dirigir la sèrie de ficció. És per aquest motiu que des de la televisió pública espanyola carreguen contra el PP i els insten a desistir d’una vegada per totes a la seva sol·licitud de registrar la marca.

Des de RTVE avisen que, en cas que els populars persisteixin en fer servir la marca ‘Verano Azul’ per la seva campanya “es reserven el dret d’exercitar les accions establertes en la legislació vigent”, és a dir, amenacen d’emprendre accions legals per resoldre la situació, segons informen a través d’un comunicat. El motiu que al·leguen des de la televisió pública és que fer servir aquest lema per la campanya “podria vulnerar l’estipulat en la legislació de marques”.

L’ús dels populars de ‘Verano Azul’ tampoc ha agradat gens a la família d’Antonio Mercero, director de la sèrie. El seu fill, que també es diu Antonio Mercero, ha categoritzat d’indignant i un “despropòsit” l’ús polític que estan fent servir els populars de la ficció del seu pare: “Al meu pare se l’emportarien els dimonis si estigués viu i de sobte un partit, sigui el que sigui, fa servir ‘Verano Azul’ com a lema per la seva campanya electoral”, sentencia. Mercero, però, no es queda aquí. “Aquesta no és una sèrie que pugui fer servir un partit polític, i menys tenint en compte com de polaritzat -fent referència al context polític- està tot avui”, afegeix.

Borja Sémper presenta la campanya Verano Azul / PP

El lament de la família

La família de Mercero, a banda de criticar l’ús polític de la ficció dirigida pel seu pare, també lamenta que els populars no s’hagin posat en contacte amb ells en cap moment per comentar-los-hi les seves intencions respecte a l’espot. A hores d’ara, però, no tenen intenció d’emprendre accions legals contra el partit, tot i que no ho descarten si la situació s’allarga i els populars no reculen. Mercero critica que fer ús d’una sèrie que “ja és una icona per la població” amb un propòsit polític fa que la sèrie deixi d’entendre’s com una ficció per a tothom i es concebi com la sèrie del partit: “En el moment en què el Partit Popular la fa seva per a la seva campanya, sembla que passa a ser la sèrie del PP“, conclou.