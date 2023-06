La vida personal de Jordi Hurtado: matrimoni de 30 anys i tres fills

Jordi Hurtado té una carrera televisiva tan llarga i exemplar, que és habitual que la gent se’n mofi. Molts creuen que no envellirà ni es jubilarà mai, tenint en compte la pila d’anys que fa que està al capdavant de Saber y ganar. Se saben moltes coses sobre tot el que ha fet a televisió, però què n’hi ha de la seva vida privada? El presentador de Sant Feliu de Llobregat ha fet 66 anys aquesta setmana i ha celebrat l’aniversari amb la dona i els tres fills que tenen en comú.

Rosa Carmen Palau és la seva dona des de fa 30 anys i això els converteix en una de les parelles més consolidades de la petita pantalla. Els tres fills tenen nom català i són majors d’edat i tenen bones feines, tal com ha tret a la llum El Mundo. El Jordi treballa a televisió amb el pare, de la Mireia se sap que es dedica al món de la comunicació i el màrqueting i la Laia és llicenciada en biologia; qui treballa a Califòrnia en el món de les molècules del vi després de passar una temporada a Suïssa.

Jordi Hurtado i Rosa Carmen, propietaris de tres empreses

La dona de Jordi Hurtado compagina la seva feina de directiva en una empresa que fabrica perfils termoestables amb les tasques de mànager del presentador. Viuen junts en un xalet de tres plantes i 472 metres quadrats amb vistes a Collserola que podria costar 700.000 €, segons les xifres del mitjà.

A més a més de la feina a TVE, per la qual guanyaria mig milió d’euros anuals, se li ha de sumar tot el que guanyi de les dues empreses que comparteix amb la dona. Una d’elles es dedica a oferir serveis de promoció i doblatge per a espectacles, mentre que amb l’altra lloguen béns immobles per compte propi.

Jordi Hurtado i la dona, Rosa Carmen | Instagram

Jordi Hurtado a Saber i ganar | TVE

La vida personal no podria ser millor per al periodista, amb un matrimoni estable i tres fills amb bones feines. Si a això li sumem els diners que guanya a televisió i amb les empreses que tenen, queda clar que parlem d’un matrimoni amb bona sintonia i estabilitat econòmica.