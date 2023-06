Wagner atura l’ofensiva contra Moscou després de la mediació de Lukaixenko

El líder de l’organització de mercenaris Grup Wagner ha acceptat detenir el seu avanç cap a Moscou del president bielorús, Alexander Lukaixenko, qui havia rebut prèviament autorització de Vladímir Putin per a mediar amb els mercenaris que marxaven cap a la capital. “Prigozhin -líder del Grup Wagner- ha acceptat la proposta del president de Lukaixenko de detenir el moviment del personal armat de l’empresa Wagner a Rússia i adoptar nous passos per a reduir la tensió”, segons informa l’agència de comunicació bielorussa BelTA.

Els motius pels quals Prigozhin ha acceptat frenar la seva marxa cap a la capital són molt senzills. Després de les converses del president bielorús com a mediador de Putin amb el líder dels mercenaris, tots dos han coincidit “que és inadmissible provocar una sagnant massacre en el territori de Rússia”. Val a dir, però, que una de les condicions que ha marcat Prigozhin per la seva retirada és que Putin es comprometés a deixar recular als seus soldats, ja que aquest matí el president rus ha assegurat que tots aquells que traïssin Rússia -fent referència a la Wagner- patirien conseqüències penals.

Vladímir Putin i Alexander Lukashenko / EP

El fre de Yevgeni Prigozhin ha arribat en un punt on l’escala de tensió entre el Kremlin i els mercenaris començava a ser molt elevada. Les últimes informacions els situen al nord de Voronej, a poc més de 300 quilòmetres de Moscou. Una proximitat que ha posat en alerta a la capital, fins a tal punt que ja estaven reforçant els accessos de la ciutat i desplegant tropes militars per un possible combat. De fet, l’alcalde de Moscou, Serguei Sobianin, ha demanat a tots els ciutadans de la capital que es quedin a casa i evitin en tot moment sortir al carrer. I no només això, sinó que Sobianin també ha decretat que el dilluns vinent serà festiu per, d’aquesta manera, evitar moviment als carrers.

Zelenski aprofita la confusió per actuar

Aprofitant la confusió entre les files de Putin, Zelenski ha llançat aquest dissabte una ofensiva en els fronts d’Orijovo-Vasilivka, Bajmut, Bohdanivka, Yagidne, Klishchiivka i Kurdiumivka que han resultat amb avançaments en totes aquestes direccions, segons ha informat la viceministra de Defensa ucraïnesa, Hanna Maliar. De fet, Maliar assegura que l’estocada que han propiciat a les forces russes ha deixat nombroses “baixes de personal i armament” entre les tropes enemigues.