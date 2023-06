FOTOS | Valls s’omple de tradició i castells per Sant Joan

La Colla Vella dels Xiquets de Valls ha aconseguit descarregar els primers castells de gamma extra de l’any, és a dir, els primers que tenen una dificultat afegida a l’hora de completar-los -es consideren gamma extra a partir del 3 de 9 amb folre-. Coincidint amb la diada de Sant Joan que ha omplert Valls, aquest dissabte al migdia els de la camisa rosada han completat el 4 de 9 amb folre i pilar, i han descarregat el pilar de 8 amb folre i manilles. La seva actuació, però, no s’ha quedat aquí, ja que la Colla Vella dels Xiquets també han carregat i coronat dos castells bàsics de 9.

3 de 9 amb folre de la Colla Vella dels Xiquets de Valls a la diada de Sant Joan / ACN

Per començar la diada han preparat un sòlid 3 de 9 amb folre que els ha servit per controlar els nervis abans del repte del dia, la gamma extra. Ha estat en segona ronda, un cop el pols ja estava controlat, que els rosats han executat amb èxit el seu castell de gamma extra. La sort, però, no ha sigut la mateixa per la Colla Jove, que han intentat també carregar el mateix 4 de 9 amb folre i pilar dues vegades, però com que no es veien segurs per fer front al repte han decidit recular i optar per un 5 de 8 i un 4 de 8.

Un dels pilaners de la Colla Vella dels Xiquets de Valls celebrant la descarregada del 4 de 9 amb folre i pilar a la diada de Sant Joan / ACN

Una diada que es decanta pels Vells

Després de diversos intents i quatre rondes, la Colla Vella dels Xiquets de Valls s’han endut el primer duel vallenc. Val a dir, però, que tot i aconseguir descarregar el primer castell de gamma extra de la seva temporada, els de la camisa rosada encara tenien ganes de més castells i volien igualar el pilar de 9 amb folre, manilles i puntals que van aconseguir els Castellers de Vilafranca la temporada passada.