La revetlla de Sant Joan tanca amb el doble d’incidents que l’any passat

Tot i haver estat una nit de Sant Joan sense gaires incidents greus, el telèfon del Servei d’Emergències, el 112, no ha parat de sonar en tota la nit. En total, segons el balanç del Departament d’Interior, s’han registrat 7.324 trucades totes en relació amb incidents que han tingut lloc a la revetlla. Ara bé, que el telèfon hagi rebut aquest nombre de trucades no implica que hi hagi hagut aquest nombre d’incidents, ja que moltes de les trucades al 112 eren pel mateix incident. En concret, aquest any s’han comptabilitzat 4.383 incidents, del tipus que siguin, durant la vetllada.

Aquestes xifres són força més elevades respecte a les de l’any anterior. L’augment més gran està en el nombre dels incidents, ja que aquest any n’hi ha hagut un 49,44% més que el 2022. I, per conseqüència, el nombre de trucades al telèfon d’emergència també ha crescut, un 30,23% concretament. El municipi on se n’han originat més ha estat Barcelona, ja que, en tenir més població, el risc és més elevat. De fet, gairebé dues mil de les trucades procedien de la capital catalana. L’Hospitalet de Llobregat i Badalona el segueixen, però amb un menor nombre d’avisos a emergències.

Tot i que les trucades s’han anat produint durant tota la nit, el pic d’avisos atesos ha tingut lloc entre les 23 hores i mitjanit, en el qual s’han registrat més de 1.500 trucades. Just després de mitjanit, els avisos també han sigut força elevats, però amb menor freqüència. A mesura que passaven les hores, les alertes han disminuït progressivament, tot i que el 112 ha seguit rebent trucades.

Incendis, la principal font d’avisos

Com és esperable, els incendis han estat l’origen de la major part de les trucades a emergències. Segons detalla Interior en el seu balanç, la major part dels avisos han estat per crema de contenidors, crema de matolls i arbres, tant en via pública com en espais forestals, focs en papereres i focs en espai públic amb risc.