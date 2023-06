Una consternada Alella es bolca en la cerca dels autors del tiroteig mortal

Aquest passat divendres a la tarda un tràgic succés ha colpejat el municipi d’Alella (Maresme). Dues persones, una de 31 anys i l’altre de 48, han mort en un tiroteig. Una d’elles ha perdut la vida a l’interior del domicili del número 18 del carrer Masnou, i l’altra a pocs metres del pis. Des d’ahir al vespre els Mossos d’Esquadra estan treballant per trobar els autors dels trets, que van fugir del lloc del tiroteig a dins d’un vehicle. Paral·lelament, la policia catalana també ha obert una investigació per tal d’esclarir quins han estat els motius que han propiciat l’incident, que segons les primeres hipòtesis es podria tractar d’una baralla entre bandes de narcotràfic.

Després de la tragèdia, el municipi s’ha llevat “consternat” i “sorprès” per la mort de les dues persones, tal com explica l’alcalde del poble, Marc Almendro. Per tal de contribuir en la investigació policial, l’Ajuntament d’Alella ha posat a disposició dels Mossos d’Esquadra la informació captada pels lectors de matrícules que hi ha a diversos punts del poble. Aquests lectors estan situats molt a prop de la part baixa del municipi, zona on es va produir el tiroteig.

Els Mossos d’Esquadra custodien l’habitatge d’Alella on un home ha mort per arma de foc la tarda de la revetlla de Sant Joan / ACN

Segons explica Almendro, aquests lectors funcionen les 24 hores del dia i detecten qualsevol matrícula que estigui inclosa en algun llistat policial, com podria ser el cas dels vehicles que van fer servir els autors del tiroteig per fugir. En aquests moments la policia està analitzant les informacions del lector per intentar obtenir alguna pista. “Des del primer moment hem ofert plena coordinació entre la Policia Local d’Alella, els Mossos d’Esquadra i la Conselleria d’Interior”, comenta el batlle del municipi.

Desconcert entre els veïns

Preguntats per l’ACN, els veïns de la zona on es va produir el tiroteig no van sentir els trets quan es van produir, ja que en aquell moment estaven llençant petards i creuen que “possiblement van quedar camuflats”. En referència a la hipòtesi sobre el narcotràfic, alguns veïns asseguren que al pis on es va produir l’assalt “sovint hi ha moltes entrades i sortides de gent diversa”, motiu que els havia portat a sospitar en diverses ocasions que es tractava de tràfic de drogues.