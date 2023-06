Les comunitats autònomes aproven el punt final a la mascareta obligatòria

El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes han aprovat definitivament que les mascaretes deixin de ser obligatòries als centres de salut i a les farmàcies. Així doncs, un cop el Consell de Ministres també doni el vistiplau ja no s’haurà de portar la mascareta a l’interior dels pocs llocs on encara dura el requisit i passarà a ser una simple recomanació. Es tracta d’un tema del qual se n’ha parlat diverses vegades en els últims mesos, ja que cada vegada és menys el nombre de gent que fa servir mascaretes.

La setmana passada el ministre de Sanitat, José Manuel Miñones, va avançar que aquesta decisió arribaria abans que acabés el mes juny. Un pas mes per eliminar l’obligatorietat de les mascaretes que arriba quatre mesos i mig després que el Consell de Ministres eliminés l’altra excepció que es va mantenir -portar la mascareta dins el transport públic- quan el govern espanyol va eliminar l’ús obligatori en interiors l’abril de 2022, ara ja fa un any i dos mesos.

Dues noies parlen amb mascareta / Govern

Miñones assegura que la decisió que ha pres el Consell Interterritorial conformat per les diferents comunitats autònomes no s’ha pres sense fonament, sinó que s’ha demanat prèviament l’opinió a un conjunt d’experts. En aquest sentit, els experts consideren que ja és bon moment per fer aquest pas endavant, ja que valoren que hem assolit “la fi de la crisi sanitària”, i que, per tant, és un bon moment per substituir la norma que fins ara obligava a l’ús de la mascareta en determinats espais per passar a l’ús recomanat i de bones pràctiques”. Un cop el Consell de Ministres accepti la decisió, aquesta obligatorietat deixarà d’existir arreu del territori de l’Estat.

El reconeixement de l’OMS

El pas que fa ara Espanya arriba gairebé dos mesos més tard que l’Organització Mundial de la Salut (OMS) decretés el final de la crisi sanitària arran de la pandèmia per la covid. Tot i que la desaparició de la mascareta hagués pogut arribar abans, Miñones assegura que no han pogut formular oficialment la petició perquè el Consell Interterritorial no es podia reunir abans.